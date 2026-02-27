Bakkt glisse après une opération d'achat direct d'actions de 48 millions de dollars

27 février - ** Les actions de la société de crypto-monnaie Bakkt BKKT.N chutent de 8,6% à 9,51 dollars

** BKKT a vendu 3 millions d'actions et des bons de souscription préfinancés pour acheter jusqu'à 2,48 millions d'actions dans le cadre d'une offre directe enregistrée à 8,75 $ chacun pour lever 48,1 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé avec une décote de 15,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le produit sera utilisé pour le fonds de roulement, les initiatives stratégiques et les objectifs généraux

** Cohen & Company Capital Markets a été l'unique agent de placement pour l'offre

** BKKT aura ~30,6 millions d'actions en circulation après l'offre, selon le prospectus

** L'action BKKT a baissé de 4,9 % depuis le début de l'année