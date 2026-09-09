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Bakkt en hausse après avoir revu à la hausse son objectif de volume de transactions pour 2026
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 14:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de la société de cryptomonnaies Bakkt BKKT.N progressent de 1,69 % à 8,4 dollars en pré-ouverture

** Bakkt relève son objectif de volume total de transactions pour 2026, le faisant passer de 2,5 milliards de dollars à environ 3 milliards de dollars

** BKKT explique que cette révision à la hausse reflète le renforcement de son organisation commerciale, une demande des clients qui a dépassé ses hypothèses initiales et un carnet de commandes plus important

** Bakkt n’a pas fourni de prévisions financières ni d’indications sur le volume de transactions pour 2027

** Les deux sociétés de courtage qui couvrent le titre lui attribuent toutes deux la recommandation “acheter”; leur objectif de cours médian est de 12,50 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action BKKT affichait une baisse de 17,7 % depuis le début de l'année

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