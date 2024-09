Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Baker Hughes: série de changements à la direction information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Baker Hughes a annoncé plusieurs changements au sein de son équipe dirigeante, prenant effet le 1er octobre.



Amerino Gatti devient vice-président exécutif (EVP) des services et équipements pour champs pétrolifères (OFSE), apportant son expertise en énergie et en services industriels.



Maria Claudia Borras, précédemment EVP de l'OFSE, est nommée directrice de la croissance et de l'expérience, un nouveau poste axé sur la croissance de l'entreprise et l'amélioration de l'expérience client.



De son côté, Muzzamil Khider Ahmed est promu directeur des ressources humaines et de la culture, avec un accent sur le renforcement des capacités RH et la culture d'entreprise.



Deanna Jones, actuelle EVP des ressources humaines, passera à un rôle de conseillère avant de quitter la société en 2025.







