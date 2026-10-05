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Baker Hughes se développe au Venezuela grâce à des contrats dans le secteur du gaz et du pétrole ; son cours de bourse progresse
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 17:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action du prestataire américain de services pétroliers Baker Hughes BKR.O progresse de plus de 3 % à 57,80 dollars

** La société annonce avoir signé un accord avec la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne PDVSA, la société d'ingénierie Lindsayca et Fulcrum LNG en vue de développer des infrastructures gazières dans le pays

** BKR a également conclu un accord avec New Stratus Energy pour soutenir le développement de futurs projets pétroliers et gaziers

** La société précise que ces accords créent un cadre reliant le développement des ressources en amont du Venezuela, les infrastructures en milieu de chaîne, la valorisation du gaz et la commercialisation du GNL

** Dans le cadre du premier accord, BKR, Lindsayca et Fulcrum développeront des infrastructures destinées au traitement, au transport, à la vente et éventuellement à l’exportation du gaz

** Sur 26 sociétés de courtage, 21 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 4 “conserver” et 1 “vendre”; le cours cible médian s’établit à 73,50 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a progressé de 26,61 % depuis le début de l’année

Pétrole et parapétrolier
Venezuela

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