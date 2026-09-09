Baker Hughes revoit à la hausse ses prévisions annuelles après l'acquisition de Chart et laisse entrevoir une reprise du secteur du GNL

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(Ajoute des informations sur la conférence téléphonique tout au long du texte)

par Vallari Srivastava et Pranav Mathur

Le prestataire américain de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, reflétant ainsi les retombées positives de son acquisition, pour un montant de 13,6 milliards de dollars, du fabricant d'équipements industriels Chart Industries.

S'exprimant lors de la conférence annuelle Barclays sur l'énergie, le directeur général Lorenzo Simonelli s'est également montré optimiste quant aux marchés du gaz naturel liquéfié (LNG), où la demande d'équipements a été mise sous pression par la lenteur de l'approbation de nouveaux projets et des dépenses des clients.

“Nous constatons une amélioration des perspectives quant à une reprise des commandes de GNL à l’approche de 2027,” a déclaré M. Simonelli.

L’action de la société a progressé de 3,2% en début de séance.

Baker Hughes a finalisé l’acquisition de Chart en juillet après avoir obtenu l’autorisation des autorités de la concurrence de l’UE , à condition de céder la technologie de procédés exclusive du fabricant d’équipements industriels ainsi que son activité de technologies de procédés à petite échelle, tout en garantissant l’interopérabilité de ses équipements avec ceux de tiers dans le secteur du GNL.

Baker Hughes table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 28,50 et 30,30 milliards de dollars en 2026, contre une prévision antérieure de 26,65 à 28,05 milliards de dollars.

Le résultat annuel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) devrait s’établir entre 4,88 milliards et 5,48 milliards de dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 4,6 milliards et 5,1 milliards de dollars.

M. Simonelli a indiqué que la société s'attendait à ce que 55% à 65% du résultat opérationnel de Chart soient réalisés au quatrième trimestre, ce qui reflète à la fois la finalisation de la transaction mi-juillet et la pondération saisonnière habituelle de Chart en faveur du dernier trimestre de l'année.

Les marges à court terme de Chart sont affectées par le calendrier des livraisons d’équipements GNL et par la faiblesse de la demande d’hydrogène, a-t-il ajouté.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendent à ce que la société affiche un chiffre d'affaires de 28,31 milliards de dollars et un bénéfice de base de 5,09 milliards de dollars en 2026.