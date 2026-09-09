Baker Hughes revoit à la hausse ses prévisions annuelles après l'acquisition de Chart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prestataire américain de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, reflétant ainsi les retombées positives de son acquisition, réalisée plus tôt cette année, du fabricant d'équipements industriels Chart Industries pour un montant de 13,6 milliards de dollars.

Baker Hughes a finalisé la transaction en juillet après avoir obtenu l’autorisation de la Commission européenne en matière de concurrence, à condition de céder la technologie de traitement EXCLUSIF de Chart ainsi que son activité de technologie de traitement à petite échelle, et de garantir l’interopérabilité de ses équipements avec ceux de tiers dans le domaine du GNL.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 28,50 milliards et 30,30 milliards de dollars en 2026, contre une prévision antérieure de 26,65 milliards à 28,05 milliards de dollars.

Le résultat annuel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) devrait s’établir entre 4,88 et 5,48 milliards de dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 4,6 et 5,1 milliards de dollars.

L'action Baker Hughes a progressé de 1,2 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Baker Hughes a indiqué que la contribution de Chart aux résultats de la société devrait se concentrer sur le quatrième trimestre.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendent à ce que la société affiche un chiffre d'affaires de 28,31 milliards de dollars et un bénéfice récurrent de 5,09 milliards de dollars en 2026.