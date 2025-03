Baker Hughes: remporte un contrat avec TURBINE-X Energy information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 15:41









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce avoir remporté un contrat avec TURBINE-X Energy, consultant en centrales électriques au Canada, visant à répondre à la croissance de la demande d'électricité du marché des centres de données.



Concrètement, Baker Hughes fournira à TURBINE-X Energy sa technologie de turbine à gaz NovaLT et les équipements associés, notamment les engrenages et les générateurs d'électricité, pour plusieurs projets de centres de données en Amérique du Nord.



'Face à la forte demande d'IA générative, nous voyons de plus en plus d'opportunités pour nos solutions de production d'électricité de répondre aux besoins énergétiques des centres de données en aval des compteur', a déclaré Ganesh Ramaswamy, vice-président exécutif des technologies industrielles et énergétiques chez Baker Hughes.







