Baker Hughes reçoit une importante commande pour un projet en Louisiane

Baker Hughes indique avoir enregistré une commande majeure au 2e trimestre auprès de Venture Global LNG afin de fournir une solution complète de liquéfaction pour son projet d'expansion CP2 LNG, en Louisiane.

Le fournisseur d'équipements pour le secteur pétro-gazier précise que cette commande s'appuie sur l'accord-cadre conclu entre les deux entreprises pour la fourniture d'équipements et que son périmètre comprend six blocs de liquéfaction, représentant un total de 12 modules de liquéfaction.

Chaque bloc repose sur deux modules de liquéfaction à réfrigérant mixte (SMR) et sur des trains de compression associés, équipés de la technologie avancée de compresseurs centrifuges de Baker Hughes, ainsi que de boîtes froides, de refroidisseurs d'air et de systèmes de contrôle intégrés.

Baker Hughes agit en tant que fournisseur stratégique de Venture Global pour plus de 100 millions de tonnes par an de capacité de production existante et prévue, contribuant au déploiement de systèmes complets de GNL sur les sites de Calcasieu Pass et de Plaquemines.