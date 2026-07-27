Baker Hughes : performance opérationnelle en hausse au 2e trimestre

Le chiffre d'affaires de Baker Hughes au 2e trimestre s'est élevé à 6,74 milliards de dollars, marquant une baisse de 2% sur un an. La baisse des revenus s'explique principalement par un périmètre consolidé réduit, à la suite des cessions de deux divisions : Precision Sensors & Instrumentation (PSI) et Surface Pressure Control (SPC).

Sur le plan de la rentabilité, ressortant à 681 MUSD, le bénéfice net a diminué de 3% d'une année sur l'autre. Le bénéfice dilué par action selon les normes GAAP s'est élevé à 0,68 USD pour le deuxième trimestre 2026, en reculant de 3% sur un an.

En revanche, la performance opérationnelle brute reste solide. L'EBITDA ajusté sur ce trimestre s'est élevé à 1,231 MdUSD, soit une hausse de 2% en glissement annuel.

La hausse d'une année sur l'autre du bénéfice net et de l'EBITDA ajusté a été principalement tirée par la productivité, les prix, les initiatives de réduction des coûts et les effets de change.

Ces leviers de rentabilité ont permis d'amortir les pressions inflationnistes, la baisse des volumes, l'évolution du mix d'activités ainsi que la perte de contribution des filiales cédées (PSI et SPC).

PSI (capteurs de précision et instrumentation, division fabriquant des capteurs industriels haute précision, des équipements de mesure de pression, de débit et de température, ainsi que des instruments de mesure pour l'aéronautique, l'énergie et la recherche).

SPC (contrôle de la pression de surface, division fournissant des équipements de tête de puits (wellheads) et de sécurité pour contrôler la pression des puits de pétrole et de gaz lors des phases d'extraction terrestre ou marine)

Enfin, le point fort du trimestre réside dans la génération de trésorerie. Le free cash flow sur ce trimestre s'est établi à 1,109 MdUSD marquant un redressement spectaculaire par rapport aux 239 MUSD enregistrés il y a un an à la même période.