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Baker Hughes et Mantle Reach signent un accord pour 500 MW d'énergie géothermique en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prestataire de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a signé un accord avec le développeur géothermique Mantle Reach Power en vue de fournir jusqu’à 500 mégawatts de capacité en Amérique du Nord, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

* Cet accord intervient alors que la demande croissante en électricité des centres de données et de l’intelligence artificielle suscite un intérêt accru pour des sources d’électricité fiables et disponibles 24 heures sur 24, telles que la géothermie.

* Aux termes de cet accord, Baker Hughes agira en tant que fournisseur de solutions souterraines intégrées, tandis que Mantle Reach Power se chargera du développement, de la propriété et du financement des projets.

* Les deux entreprises ont précisé que cette collaboration visait à produire jusqu’à 500 MW d’électricité au cours des cinq prochaines années, l’accord par étapes couvrant le développement, la construction et l’exploitation de projets géothermiques.

* Mantle Reach Power est soutenu par le fonds EnCap Energy Transition Fund III, qui fait partie d’EnCap Investments, lequel a levé environ 47 milliards de dollars à travers 25 fonds institutionnels, ont précisé les entreprises.

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