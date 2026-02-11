Baker Hughes envisage de vendre son unité Waygate pour 1,5 milliard de dollars, selon Bloomberg News

(Mise à jour avec la réponse de l'entreprise au paragraphe 5)

Le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes BKR.O étudie la possibilité de vendre son unité Waygate Technologies pour un montant de 1,5 milliard de dollars, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes ayant connaissance du dossier.

Le processus de ventede l'unité, qui fournit des équipements de test et d'inspection industriels, pourrait démarrer dans les prochains mois et susciter l'intérêt de sociétés de capital-investissement, a ajouté le rapport.

L'année dernière, la société a accepté d'acheter Chart Industries GTLS.N dans le cadre d'une transaction de 13,6 milliards de dollars en espèces, afin de tirer parti de son portefeuille de technologies industrielles et énergétiques pour stimuler la croissance et étendre sa présence dans les secteurs du gaz naturel et du GNL.

Lorenzo Simonelli, directeur général de Baker Hughes, a remodelé l'entreprise pour l'adapter à la transition énergétique mondiale, en se débarrassant des actifs non essentiels tout en investissant dans des solutions énergétiques plus propres.

Contactée par Reuters, la société s'est refusée à tout commentaire sur cette vente potentielle.