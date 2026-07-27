Baker Hughes en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

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27 juillet - ** Les actions de la société américaine de services pétroliers Baker Hughes BKR.O ont progressé de 8,5 % à 62,10 dollars, en passe d'enregistrer leur plus forte hausse journalière depuis plus d'un an ** Dimanche, BKR a annoncé un bénéfice ajusté de 64 cents par action pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 50 cents par action – données compilées par LSEG

** Ce résultat supérieur aux attentes s’explique par la forte demande en équipements pour le GNL, en infrastructures gazières et en projets de production d’électricité

** Les commandes ont augmenté de 49 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 10,5 milliards de dollars, dont 7,1 milliards de dollars de commandes pour son segment « Industrial and Energy Technology » (IET)

** La société a revu à la hausse ses prévisions de commandes pour les programmes IET 2026 et Horizon 2 IET, les portant à plus de 45 milliards de dollars

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre BKR affiche une hausse d’environ 36 % depuis le début de l’année