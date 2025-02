Baker Hughes: contrat pluri-annuel avec ExxonMobil au Guyana information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 14:16









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce avoir obtenu un contrat pluriannuel d'ExxonMobil Guyana pour la fourniture de produits chimiques spécialisés et de services associés aux projets offshore Uaru et Whiptail, situés dans le bloc Stabroek.



Ce contrat couvre les besoins des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement Errea Wittu et Jaguar, dont la production débutera en 2026 et 2027.



Baker Hughes assure avoir mis en place des chaînes d'approvisionnement locales pour s'assurer une source fiable et efficace de produits chimiques adaptés aux besoins spécifiques de ces projets.



Ces projets, comprenant jusqu'à 20 centres de forage et 92 puits, porteront la capacité de production pétrolière du pays à environ 1,3 million de barils par jour.





