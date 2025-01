Baker Hughes: contrat avec Venture Global aux USA information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 14:42









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce avoir remporté un important contrat pour fournir un système modulaire de gaz naturel liquéfié (GNL) et une centrale électrique à Venture Global afin d'accompagner le developpement de ses projets aux États-Unis.



L'entreprise a également signé un accord-cadre pluriannuel pour des services de maintenance, d'inspection, de réparation et d'ingénierie pour les phases 1 et 2 du projet Plaquemines LNG de Venture Global en Louisiane.



'Alors que la demande d'électricité augmente, le GNL a un rôle essentiel à jouer pour fournir une source de carburant fiable et flexible qui peut être rapidement adaptée pour répondre à la demande croissante', a déclaré Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes.







