Baisse plus importante qu'attendu des stocks hebdomadaires de pétrole américain

(AOF) - Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué de 6,014 millions de barils la semaine dernière. Ce recul est plus important que prévu. Les analystes anticipaient une baisse de 0,800 million. Ces stocks avaient progressé de 3,036 millions de barils la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 2,720 millions de de barils, contre une baisse de 0,792 millions la semaine précédente. Pour les produits distillés, dont le fioul domestique, les stocks ont progressé de 2,343 millions de barils, après une hausse de 0,714 millions.

Vers 16h30, le Brent progressait ce mercredi de 0,97% à 66,59 dollars.