Baisse en vue en Europe sur fond de menace de nouveaux droits de douane US

Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi avec la menace par le président américain Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane en Europe sur fond de tensions sur le Groenland, ce qui fait grimper l'or et d'autres actifs refuge.

La séance sera par ailleurs marquée par l'absence des investisseurs outre Atlantique, la journée étant fériée aux Etats-Unis, tandis que le seul l'indicateur du jour est l'inflation en zone euro pour le mois de décembre.

D'après les premières ‍indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 2,04% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 1,17%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,63%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 1,54% et le Stoxx 600 en baisse de 1,09%.

Donald Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane supplémentaires de 10% à compter du 1er février sur les marchandises en provenance du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande et de la Grande-Bretagne, ce taux passant à 25% le 1er juin si aucun accord n'était conclu sur le Groenland, convoité ‌par les Etats-Unis.

Ces huit pays européens ont publié dimanche un communiqué commun pour manifester leur solidarité avec le Groenland et dénoncer les nouvelles menaces du président américain.

L'or et l'argent ont tous deux atteint des sommets historiques, tandis que le pétrole est resté stable en raison des inquiétudes concernant les conséquences qu'une éventuelle guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'Europe pourrait avoir sur la croissance et la demande mondiales.

Cela devrait également créer une atmosphère tendue à Davos, où des dirigeants du monde entier se réunissent en Suisse pour le Forum économique mondial.

La Bourse de New York reste fermée ​ce lundi pour cause de "Martin Luther King, Jr. Day" mais la semaine sera importante pour les marchés avec notamment le Forum économique mondial de Davos, la bataille en cours pour le contrôle de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la décision de politique monétaire de la Banque du ⁠Japon (BoJ).

Pour la séance du jour, le marché attend à 10h00 GMT les chiffres définitifs des prix à la consommation pour le mois de décembre en zone euro qui devraient confirmer un ralentissement à 2,0% sur un an, exactement dans la cible d'inflation à moyen terme visée par la Banque centrale européenne (BCE), qui ne devrait pas toucher à ses coûts d'emprunt cette année, sauf événement majeur.

Par ailleurs, six candidats briguent ce lundi le poste de vice-président de BCE pour remplacer l'Espagnol Luis de Guindos dont ⁠le mandat expirera fin mai, et les ministres des Finances de la zone euro nommeront l'un d'entre eux. Le candidat ‍retenu devra obtenir le soutien d'au moins 16 des 21 pays de la zone euro, représentant au moins 65% de la population de la zone euro.

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé pratiquement ⁠inchangée vendredi dans un faible volume de transactions avant un week-end de trois jours.

L'indice Dow Jones a cédé 0,17%, ou 83,11 points, à 49.359,33 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 4,46 points, soit 0,06%, à 6.940,01 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 14,63 points, soit 0,06%, à 23.515,388 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a reflué lundi de 0,65% à 53.583,57 points, et le Topix, plus large, a cédé 0,06% à 3.656,40 points, troisième séance d'affilée de baisse sur fond de tensions géopolitiques concernant le Groenland, ce qui a entraîné une hausse du yen, actif refuge.

Les données sur les commandes de ​machines japonaises en novembre ont montré une baisse de 11% en rythme mensuel, soit plus du double de ce que les économistes avaient prévu dans une enquête Reuters.

Ce lundi marque par ailleurs le début d'une semaine charnière pour les marchés japonais, avec la dissolution attendue du Parlement par la Première ministre, Sanae Takaichi, partisane d'une politique budgétaire plus accommodante, tandis que la Banque du Japon (BoJ) rendra vendredi sa décision de politique monétaire.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,1%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'est octroyé 0,29% et le CSI 300 a grappillé 0,05%, dans un contexte de forte volatilité après ⁠la publication de nouvelles données économiques.

L'économie de la Chine a progressé de 4,5% sur un an au quatrième trimestre, un rythme légèrement supérieur aux attentes des analystes, tandis que sa croissance sur l'ensemble de l'année 2025 a été conforme à l'objectif de 5,0% fixé par Pékin.

LES ​VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar recule de 0,32% face à un panier de devises de référence, les actifs américains étant sous pression, dans un mouvement général d'aversion au risque.

"Normalement, on pourrait penser que la ​menace de droits de douane entraînerait un affaiblissement de l'euro", note Khoon Goh, ​responsable d'études sur l'Asie chez ANZ.

"Mais, comme nous l'avons constaté l'an dernier également, lors de la mise en place des droits de douane du "Liberation Day ("Jour de la Libération"), l'impact sur les marchés des changes a en réalité été davantage une faiblesse du dollar chaque fois qu'une incertitude politique accrue émane des Etats-Unis", ​a-t-il ajouté.

L'euro avance de 0,33%, à 1,1636 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3399 dollar (+0,13%), les deux devises se redressant après avoir atteint leurs plus bas de plusieurs ⁠semaines.

Le yen, pour sa part, a atteint son niveau le plus élevé depuis le 9 janvier face au dollar après les dernières menaces sur les droits de douane de Donald Trump contre l'Europe.

Les cryptomonnaies, souvent considérées comme un indicateur du sentiment de risque, ont également subi de fortes ventes. Le bitcoin est en repli de 3% à 92.563,09 dollars, tandis que l'éther chute de plus de 4% à 3.200,99 dollars.

TAUX

Le rendement du Bund allemand de même échéance perd 2,2 points de base, à 2,8184%, après avoir pris environ deux points vendredi.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française à dix ans s'élargit légèrement, autour de 68 points de base, alors que le Premier ministre français Sébastien Lecornu doit trancher ce lundi entre l'article 49.3 et l'ordonnance pour le budget 2026.

Le marché des bons du Trésor américain au comptant est fermé ce lundi, mais les contrats à terme sur les obligations à 30 ans montrent une baisse, les investisseurs se couvrant contre le risque de futures ‌ventes européennes.

Le rendement des obligations souverains japonais à 10 ans progresse de 3,5 points de base, à 2,215%, son niveau le plus élevé depuis février 1999, dans un contexte de crainte liées aux élections législatives anticipées.

Shunichi Suzuki, secrétaire général du Parti libéral-démocrate de la Première ministre Sanae Takaichi, a déclaré dimanche que le parti envisageait d'honorer la promesse électorale d'une suppression de la TVA sur les produits alimentaires pendant deux ans. Les partis d'opposition militent également pour des baisses d'impôts, ce qui pourrait affaiblir davantage les finances du pays.

PÉTROLE

Le marché pétrolier recule légèrement lundi après avoir progressé vendredi, l'atténuation des manifestations en Iran réduisant le risque d'une intervention militaire américaine, susceptible de provoquer une perturbation des approvisionnements.

Le Brent reflue de 0,58% à 63,77 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,61% à 59,08 dollars.

MÉTAUX

Les cours de l'or et de l'argent ont atteint de nouveaux sommets lundi, les investisseurs se ruant sur les actifs refuge sur fond de menace de nouveaux droits de douane dans le dossier du Groenland.

L'or au comptant bondit de 1,6%, à 4.666,11 dollars, après avoir touché un sommet historique à 4.689,39 dollars.

L'argent au comptant grimpe de 3,6%, à 93,15 dollars l'once, après avoir atteint un record à 94,08 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)