Baisse en vue en Europe : la poussée de l'inflation US ravive la pression sur la Fed

Les marchés européens devraient reculer, à 30 minutes de l'ouverture de la séance, au lendemain d'une nouvelle progression de l'inflation aux Etats-Unis au mois de septembre. Profitant d'un léger calme hier matin, les rendements obligataires étaient repartis à la hausse dans la foulée de la publication des chiffres américains des prix à la consommation. Hier, l'OAT française 10 ans a notamment pris 4,4 points pour s'établir à 4,88%. Ce matin, il se replie légèrement pour s'afficher à 4,85%. Dans ce contexte, le CAC 40 est attendu en repli de 0,44%. De leur côté, Londres et Francfort devraient céder respectivement 0,05% et 0,33%.

L'inflation américaine accélère

Hier après-midi à 14h30, les investisseurs ont pris connaissance des nouvelles données de l'inflation. Selon le département du Travail, les prix à la consommation ont augmenté de 3,7% en glissement annuel contre 3,4% en août. Cette accélération de l'inflation est conforme aux anticipations moyennes des économistes.

Toutefois, en excluant les catégories traditionnellement volatiles que sont l'énergie ( 20,4%) et l'alimentation ( 2,5%), le taux annuel d'inflation sous-jacente est passé de 2,4% en août à 2,6% en septembre, alors que le consensus de marché ne l'anticipait qu'à 2,5% pour le mois écoulé. Cette accélération pourrait pousser la Fed à durcir encore sa politique monétaire.

Pour George Brown, économiste senior chez Schroders, "ces chiffres de l'inflation suggèrent que le problème de l'inflation est bien plus profond. L'indicateur d'une inflation sous-jacente supérieure aux attentes vient renforcer les signes de plus en plus nombreux indiquant que les pressions sur les prix intérieurs s'enracinent davantage, au lieu de s'atténuer."

L'économiste explique, en outre, que "les marchés ont raison de considérer qu'il faudra un resserrement beaucoup plus marqué de la politique monétaire pour ramener l'inflation à son objectif. La question est de savoir si la Fed est prête à resserrer sa politique monétaire autant que l'exigent les perspectives d'inflation."

De son côté, Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO, soulève que "ces chiffres ne sont pas de bon augure pour la Réserve fédérale américaine (Fed), dont les membres du comité de politique monétaire avaient laissé entendre qu'une hausse des taux d'intérêt plus tard dans le mois était peu probable". Elle ajoute "qu'après la publication de ces données, les marchés intégraient une probabilité de 50% que la banque centrale relève à nouveau ses taux en octobre."

Tensions au Moyen-Orient : le pétrole reste sous pression

Au-delà de la parution des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, l'actualité reste toujours dominée par la géopolitique et le conflit au Moyen-Orient opposant les Etats-Unis et l'Iran.

Les affrontements s'intensifient dans la région. Les Houthis du Yémen ont revendiqué hier une nouvelle attaque contre l'aéroport international de Riyad, menée à l'aide d'un missile balistique. La capitale d'Arabie saoudite est fréquemment visée ces derniers jours par les alliés de l'Iran.

Du côté d'Israël, allié des Etats-Unis, lors d'une interview sur la radio Galeï Tsahal, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est déclaré opposé à des frappes contre Téhéran avant le 27 octobre, date des élections législatives en Israël. Tel-Aviv a averti l'Iran contre toute attaque contre l'Etat hébreu via ses proxies dans la région.

Dans ce climat géopolitique très délétère, les prix du pétrole reculent vers 8h30. Le baril de Brent perd 1,45% à 104,52 dollars. Le WTI américain recule de 0,95% à 94,19 USD.

Pernod Ricard pénalisé par les Etats-Unis et la Chine, dynamique solide chez Exail

Si la macroéconomie et la géopolitique continuent d'orienter la tendance globale des marchés, les investisseurs restent à l'affût des dernières informations concernant les sociétés cotées. Ils digèrent notamment la publication des revenus trimestriels des grandes entreprises.

Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires de 2,234 MdsEUR au 1er trimestre de l'exercice 2026/27, en baisse de 6,3% en données publiées et de 0,9% en organique, avec des reculs de 10% aux Etats-Unis et de 25% en Chine. Ces deux marchés ont été affectés, comme attendu, par des ajustements de stocks. Le groupe français de spiritueux prévoit un chiffre d'affaires organique globalement stable sur l'ensemble de l'exercice en cours et estime pouvoir préserver sa marge opérationnelle organique, grâce à un strict contrôle des coûts et à l'accélération de la mise en oeuvre des initiatives d'efficacité opérationnelle, tout en investissant dans la transformation digitale.

Unify Group (anciennement Reworld Media) affiche, au 1er semestre 2026, un résultat net consolidé en progression de 56,4%, à 13,2 MEUR, ainsi qu'un EBITDA en hausse de 2,1%, à 27 MEUR, dans un contexte de chiffre d'affaires en légère contraction de 1,9%, à 252,3 MEUR. La marge d'EBITDA s'établit ainsi à 10,7%, en amélioration de 0,4 point. Le groupe spécialisé dans l'information, la formation et l'événementiel explique que sa rentabilité opérationnelle s'appuie sur la complémentarité des pôles BtoB et BtoC et sur la poursuite des efforts d'optimisation, avec des charges en baisse de 2,3% par rapport au 1er semestre 2025. Par ailleurs, Unify Group fait part d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur ses propres actions, en vue de leur annulation. L'offre serait libellée au prix de 2,70 EUR par action et porterait sur un nombre maximal de 926 000 actions, représentant 1,51% du capital social.

De plus, le chiffre d'affaires d'Exail Technologies a atteint 121 MEUR au 3e trimestre 2026, en hausse de 16% en données publiées et de 21% en données organiques sur un an. Par ailleurs, les prises de commandes ont atteint 97 MEUR au troisième trimestre, en progression de 15% sur un an. Pour l'ensemble de l'exercice 2026, l'entreprise de haute technologie confirme son objectif de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, ainsi qu'une progression de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus.

De son côté, Catana Group a réalisé un chiffre d'affaires de 162,1 millions d'euros sur son exercice 2025/2026, soit un recul de 7,4%. Pour l'exercice 2026/2027, le constructeur de catamarans veut accélérer sa transformation dans le cadre de son plan stratégique 2030, avec quatre nouveautés destinées à quatre marchés différents : le catamaran à moteur habitable YOT 53, le BALI 4.3, le grand voilier de luxe BALI 7.0 et une version habitable des habitats flottants SEATY. Le groupe estime que ces lancements constitueront des relais de croissance importants dès l'exercice 2027/2028, indépendamment de l'évolution du marché. Aucun objectif chiffré de chiffre d'affaires ou de rentabilité n'est toutefois communiqué pour 2026/2027.

La banque Crédit Agricole a officialisé la réduction de son capital social via l'annulation de près de 31,999 millions de titres auto-détenus. La réalisation définitive de cette opération, décidée par le Conseil d'administration sur autorisation de l'Assemblée Générale du 20 mai 2026, est intervenue le 6 octobre 2026. Les titres annulés représentent environ 1,05% du capital