Baisse en vue en Europe après la victoire attendue des démocrates aux "midterms" aux Etats-Unis

Des traders travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi alors qu'une vague ‌démocrate au Congrès américain lors de "midterms" en forme de référendum sur Donald Trump se dessine.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,20% à l'ouverture. Le Dax ​à Francfort pourrait abandonner 0,31% et le FTSE 100 à Londres 0,61%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,28% et le Stoxx 600 en baisse de 0,36%.

Le Parti démocrate était donné mardi soir victorieux de la majorité dans les deux chambres du Congrès américain à l'issue des élections de mi-mandat ("midterms"), un scrutin à valeur de référendum sur le second ​mandat du président républicain Donald Trump, qui a dit "accepter" les résultats.

Sur les places asiatiques, la réaction des investisseurs a été de vendre massivement des actions, notamment celles liées à l'IA, ce qui a pesé sur le dollar, tandis que les ​cryptomonnaies reculent face à la perspective d'une réglementation plus stricte. Les obligations, en revanche, sont ⁠plébiscitées par les investisseurs en quête de sécurité.

Si les résultats des midterms aux Etats-Unis devraient écraser l'actualité sur les marchés financiers, des indicateurs économiques comme les PMI en ‌Europe, l'inflation en zone euro, l'ISM des services et l'enquête ADP aux Etats-Unis figurent néanmoins à l'agenda du jour.

Côté entreprises, les investisseurs vont analyser les résultats trimestriels de JCDecaux, BMW, Continental, Novo Nordisk et M&S en Europe, tandis qu'aux Etats-Unis, MacDonald's, Kraft Heinz, Uber et Qualcomm sont attendus.

A ​WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé ‌mardi dans l'attente du verdict des élections de mi-mandat au Congrès, le Nasdaq tirant son épingle du jeu à la faveur ⁠d'un rebond des grandes valeurs technologiques.

L'indice Dow Jones a cédé 0,38%, ou 197,26 points, à 51.786,72 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 27,52 points, soit 0,36%, à 7.568,92 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 207,65 points, soit 0,83%, à 25.372,009 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 1,42%, à 62.188,63 ⁠points, tombant en séance à un ‌plus bas de trois mois, les actions liées à l'IA ayant reculé en raison des craintes que les démocrates, donnés vainqueurs au Congrès américain, ⁠ne mènent une réglementation plus stricte des projets de centres de données, ce qui pourrait ralentir les dépenses d'infrastructure d'IA. Le Topix, plus large, a cédé 0,89%, à 3.895,38 points.

En ‌Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 1,63% et le CSI 300 progresse de 1,76%, les indices restant malgré tout près d'un creux d'un an en ⁠dépit de nouvelles mesures gouvernementales de soutien.

La banque centrale chinoise a déclaré mercredi que les banques avaient demandé des emprunts de ⁠plus de 200 milliards de yuans (29,98 milliards ‌de dollars ou 26,3 milliards d'euros) pour financer les rachats d'actions des sociétés cotées dans le cadre d'un programme de refinancement amélioré.

Cette décision intervient au lendemain d'opérations de swap d'une ​valeur de 100 milliards de yuans menées par la Banque populaire de Chine avec des courtiers et ‌des sociétés de fonds pour financer leurs achats d'actions.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar recule de 0,34% face à un panier de devises de référence, tombant à son plus bas niveau en un mois, ​la prise de contrôle du Congrès par les démocrates lors des élections de mi-mandat ayant alimenté les craintes d'une réglementation plus stricte du secteur de l'IA, ce qui pourrait peser sur la croissance économique américaine.

L'euro avance de 0,32%, à 1,1229 dollar, et la livre sterling s'échange à 1,3454 dollar (+0,32%)

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se ⁠replie de près de cinq points de base, à 4,915%, après une hausse de 5,4 points la veille.

La maturité à 30 ans est stable, à 5,315%, après un gain de 5,2 points mardi.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte dans une séance volatile, les investisseurs attendant la prochaine décision de Washington dans la guerre contre l'Iran, alors que les démocrates ont pris le contrôle du Congrès américain aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Le Brent prend 0,25% à 103,86 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,22% à 96,27 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 NOVEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 08h50 Indice PMI composite octobre 48,4 48,4

(définitif)

Indice PMI des services 48,4 48,4

(définitif)

DE 08h55 Indice PMI composite octobre 52,8 52,8

(définitif)

Indice PMI des services 51,7 51,7

(définitif)

EZ 09h00 Indice PMI composite octobre 51,9 51,9

(définitif)

Indice PMI des services 51,7 51,7

(définitif)

GB 09h30 Indice PMI composite octobre 53,1 53,1

(définitif)

Indice PMI des services 53,1 53,1

(définitif)

EZ 10h00 Inflation (flash) octobre 4,0% 3,8%

USA 13h15 Emploi privé (enquête ADP) octobre 69.000 90.000

USA 15h00 Indice ​ISM des services octobre 54,8 54,9

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)