Baisse en vue à Wall Street, Washington au coeur de deux négociations à Genève
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 15:10
Les relations entre Washington et Téhéran continuent de se tendre. Les deux pays traversent actuellement une phase de très fortes tensions. Le point de friction se situe dans le détroit d'Ormuz, où transite 20% du pétrole mondial. L'Iran a lancé des manoeuvres militaires d'envergure et a annoncé la fermeture partielle du détroit pour des raisons de "sécurité". Des tirs de missiles ont été signalés ce mardi.
La riposte des américains a été immédiate. Le président Donald Trump a ordonné le déploiement d'un deuxième groupe aéronaval dans la région. Le Pentagone réfléchirait à des opérations militaires de plusieurs semaines si les négociations échouaient avec l'Iran.
Washington demande l'arrêt complet de l'enrichissement d'uranium et la fin du programme de missiles balistiques.
L'Iran se dit prêt à des "mesures de confiance" mais refuse de céder sous la menace. L'Ayatollah Ali Khamenei a d'ailleurs déclaré aujourd'hui que les Etats-Unis "ne réussiront pas à détruire la République islamique".
Toujours à Genève, Washington supervise des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie.
Côté statistiques, les investisseurs ont déjà pris connaissant de l'indice Empire State Manufacturing aux Etats-Unis. Il est ressorti à 7,1 en février, un chiffre en légère baisse par rapport au niveau de 7,7 atteint le mois précédent, mais supérieur au consensus, qui était d'un peu plus de 6.
A 16h, il y aura l'indice du marché de logement NAHB.
Côté valeurs, le géant américain du divertissement Warner Bros, qui fait l'objet d'une bataille entre Paramount et Netflix pour la reprise de ses activités, pourrait reprendre les discussions avec Paramount Skydance, après avoir reçu une offre d'achat améliorée de la part de ce dernier il y a quelques jours, rapporte Bloomberg. Paramount proposerait de reprendre à sa charge les 2,8 milliards de dollars que Warner Bros devrait verser à Netflix en cas de résiliation de leur accord.
Danaher a annoncé mardi le rachat de Masimo, spécialiste des oxymètres de pouls, pour un montant total de 9,9 MdsUSD, incluant la dette. Cette acquisition stratégique s'inscrit dans la volonté du groupe américain de consolider ses activités dans le domaine du diagnostic médical, un secteur où la précision technologique et l'innovation sont devenues déterminantes.
Bristol Myers Squibb indique que la FDA des Etats-Unis a accepté une demande de nouveau médicament (NDA) pour l'iberdomide combiné au traitement standard chez les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (RRMM).
General Mills a abaissé ses prévisions annuelles, invoquant l'affaiblissement de la confiance des consommateurs dans un contexte d'incertitude macroéconomique. Le groupe agroalimentaire table désormais sur un recul annuel de ses ventes de 1,5 a 2%, alors qu'il visait auparavant une évolution comprise entre -1% et 1%. Il anticipe aussi une baisse de 16 à 20%, a taux de change constant, de son bénéfice d'exploitation ajusté et de son BPA ajusté, contre une fourchette précédente de 10 à 15%.
Snap a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle fonctionnalité baptisée Creator Subscriptions, visant à permettre aux créateurs de contenus de monétiser leur audience via des abonnements mensuels payants. Cette initiative, en test à partir de lundi avec un groupe restreint de créateurs, s'inscrit dans la stratégie du groupe de diversification des revenus, alors que la croissance des utilisateurs ralentit et que la dépendance à la publicité reste forte.
Au troisième trimestre clos le 23 janvier dernier, le chiffre d'affaires de Medtronic a augmenté de 8,7%, ou de 6% en organique, à 9 MdsUSD. Parallèlement, le spécialiste mondial des technologies de santé a vu son bénéfice par action dilué s'établir à 1,36 USD, là où All Invest Securities tablait sur 1,34 USD.
