 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 818,50
+0,81%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Baisse du débit de pétrole brut sur l'oléoduc Texas Seaway d'Enterprise, fuite signalée
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 20:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un rapport sur les émissions au paragraphe 3 et d'un calendrier de redémarrage au paragraphe 8) par Nicole Jao et Arathy Somasekhar

Les flux de pétrole brut sur l'oléoduc Seaway au Texas ont diminué mercredi, selon quatre sources , l'opérateur de l'oléoduc ayant signalé une fuite sur le système aux autorités de régulation de l'État.

L'oléoduc Seaway, d'une capacité de 950 000 barils par jour, relie Cushing (Oklahoma) à la région de Freeport (Texas) et se connecte au terminal Enterprise Crude Houston (ECHO) , une installation de stockage située dans le sud-est de Houston.

Le propriétaire de l'oléoduc, Enterprise EPD.N , a déclaré qu'une fuite de pétrole brut s'était produite mardi sur une partie du réseau d'oléoducs Seaway à Houston, selon une déclaration déposée auprès de la Commission du Texas pour la qualité de l'environnement (Texas Commission on Environmental Quality).

Une partie de l'oléoduc est tombée en panne dans la nuit de mardi à mercredi, selon trois sources. Une autre source ( ) a déclaré que l'oléoduc secondaire qui alimente le terminal ECHO était en panne dans la nuit de mardi à mercredi. Les flux de brut sur la ligne principale de la Voie maritime et sur la partie qui alimente le terminal ECHO ont été réduits dans la nuit de mardi à mercredi.

L'oléoduc de la Voie maritime appartient conjointement à Enbridge ENB.TO et à Enterprise Products Partners.

Enbridge et Enterprise Products n'ont pas répondu immédiatement aux questions concernant les opérations de la Voie maritime.

Le brut américain West Texas Intermediate à East Houston

WTC-MEH , également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime de 95 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 , la plus forte depuis avril.

Selon un négociant, le prix du MEH s'est négocié jusqu'à 130 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain ce matin.

Les opérations sur l'oléoduc devraient être rétablies plus tard dans la journée de mercredi, selon deux sources.

Pétrole et parapétrolier
Environnement

Valeurs associées

ENBRIDGE
65,820 CAD TSX +0,90%
ENTERPRISE PRODUCTS
31,655 USD NYSE +1,02%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
65,74 USD Ice Europ -0,56%
Pétrole WTI
62,74 USD Ice Europ -0,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Luis Vayas Valdivieso, ambassadeur d'Equateur en Grande-Bretagne, qui préside les négociations onusiennes en vue d'établir un traité international contre la pollution plastique, photographié le 5 août 2025, à l'ouverture de la dernière séquence de discussions ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Pollution plastique: les discussions volent en éclats à Genève
    information fournie par AFP 13.08.2025 21:10 

    Les pourparlers pour élaborer le premier traité international contre la pollution plastique ont volé en éclats mercredi à Genève à trente heures de la fin prévue des négociations, la plupart des pays ayant rejeté une tentative maladroite de synthèse de la présidence. ... Lire la suite

  • Des chars israéliens déployés à la frontière avec la bande de Gaza, le 13 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 13.08.2025 21:03 

    L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir "approuvé" le plan pour la prise de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le cadre d'une nouvelle phase de son offensive destinée à vaincre le Hamas et assurer la libération des otages. Des ... Lire la suite

  • Donald Trump le 13 août au Kennedy center de Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    Ukraine: Trump veut réunir Poutine et Zelensky après l'Alaska
    information fournie par AFP 13.08.2025 19:54 

    Donald Trump a affirmé mercredi vouloir organiser une rencontre à trois entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même "presque immédiatement" après le sommet en Alaska avec son homologue russe, afin de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Le président ... Lire la suite

  • ( AFP / ODD ANDERSEN )
    Recettes fiscales : quand les matières premières sauvent les finances de la Suisse
    information fournie par Boursorama avec Media Services 13.08.2025 18:34 

    L'impôt sur le bénéfice des sociétés de négoce de matières premières devrait générer "environ 900 millions" de francs suisses pour 2025. La Suisse a fortement revu à la baisse sa prévision de déficit pour 2025 grâce aux recettes fiscales générées par le négoce ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank