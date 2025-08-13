Baisse du débit de pétrole brut sur l'oléoduc Texas Seaway d'Enterprise, fuite signalée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un rapport sur les émissions au paragraphe 3 et d'un calendrier de redémarrage au paragraphe 8) par Nicole Jao et Arathy Somasekhar

Les flux de pétrole brut sur l'oléoduc Seaway au Texas ont diminué mercredi, selon quatre sources , l'opérateur de l'oléoduc ayant signalé une fuite sur le système aux autorités de régulation de l'État.

L'oléoduc Seaway, d'une capacité de 950 000 barils par jour, relie Cushing (Oklahoma) à la région de Freeport (Texas) et se connecte au terminal Enterprise Crude Houston (ECHO) , une installation de stockage située dans le sud-est de Houston.

Le propriétaire de l'oléoduc, Enterprise EPD.N , a déclaré qu'une fuite de pétrole brut s'était produite mardi sur une partie du réseau d'oléoducs Seaway à Houston, selon une déclaration déposée auprès de la Commission du Texas pour la qualité de l'environnement (Texas Commission on Environmental Quality).

Une partie de l'oléoduc est tombée en panne dans la nuit de mardi à mercredi, selon trois sources. Une autre source ( ) a déclaré que l'oléoduc secondaire qui alimente le terminal ECHO était en panne dans la nuit de mardi à mercredi. Les flux de brut sur la ligne principale de la Voie maritime et sur la partie qui alimente le terminal ECHO ont été réduits dans la nuit de mardi à mercredi.

L'oléoduc de la Voie maritime appartient conjointement à Enbridge ENB.TO et à Enterprise Products Partners.

Enbridge et Enterprise Products n'ont pas répondu immédiatement aux questions concernant les opérations de la Voie maritime.

Le brut américain West Texas Intermediate à East Houston

WTC-MEH , également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime de 95 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 , la plus forte depuis avril.

Selon un négociant, le prix du MEH s'est négocié jusqu'à 130 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain ce matin.

Les opérations sur l'oléoduc devraient être rétablies plus tard dans la journée de mercredi, selon deux sources.