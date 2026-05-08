Baisse des ventes et de la production automobiles au Brésil en avril

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Les ventes et la production automobiles au Brésil ont reculé en avril par rapport au mois précédent, selon les données publiées vendredi par l'association des constructeurs automobiles Anfavea.

Selon l'Anfavea, les ventes ont reculé de 7,8% en avril pour s'établir à 248.300 unités, tandis que la production a baissé de 9,5% pour atteindre 238.500 unités.