Baisse des revenus nets d'investissement de Nuveen Churchill au premier trimestre

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Nuveen Churchill Direct Lending Corp

NCDL.N a annoncé jeudi une baisse de ses revenus nets d'investissement au premier trimestre, affectés par une diminution des revenus d'intérêts et par des pertes sur investissements, tandis que sa valeur liquidative a reculé par rapport à la fin de l'année.

La société de développement commercial a indiqué que son revenu net d'investissement était tombé à 20 millions de dollars, contre 27,5 millions de dollars un an plus tôt. Le revenu total d'investissement a chuté à 46,3 millions de dollars, contre 53,6 millions de dollars, les revenus d'intérêts ayant baissé à 42,9 millions de dollars, contre 50,8 millions de dollars.

La valeur nette d'inventaire par action est passée de 17,72 dollars à la fin décembre à 17,50 dollars au 31 mars, tandis que le total des actifs nets a reculé de 875,2 millions de dollars à 864,1 millions de dollars.

Nuveen Churchill a enregistré 3,3 millions de dollars de pertes nettes réalisées et 8,1 millions de dollars de dépréciations nettes non réalisées au cours du trimestre considéré.

Son portefeuille d'investissement était évalué à environ 1,98 milliard de dollars, contre un coût d'acquisition de 2,02 milliards de dollars.