Baisse des actions de consommation et de détail aux États-Unis dans un contexte de baisse des marchés

5 mars - ** Les actions des détaillants américains chutent dans le contexte d'un marché plus large alors que le conflit au Moyen-Orient entre dans sa sixième journée, ce qui soulève des inquiétudes quant aux nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de la politique monétaire de la Réserve fédérale

** Les détaillants à grande surface Walmart WMT.O , Target

TGT.N et Costco COST.O ont baissé de 1% à 4%

** Les entreprises de l'habillement: Abercrombie & Fitch

ANF.N en baisse de 7%, Under Armour UAA.N et VF Corp VFC.N en baisse de 2% chacun; Gap GAP.N en baisse de 3%

** Dollar General DG.N en baisse de 4% et Dollar Tree

DLTR.O en baisse d'environ 2%

** Bath & Body BBWI.N et Best Buy BBY.N en baisse de 2% chacun

** Les sociétés de biens de consommation: Church & Dwight

CHD.N , Procter & Gamble PG.N et Colgate Palmolive CL.N en baisse de 2%; Newell Brands NWL.O en baisse de 3%

** Home Depot HD.N , Lowe's LOW.N et Williams-Sonoma

WSM.N en baisse de 2%; Masco MAS.N en baisse de 3%

** Marques de luxe: Ralph Lauren RL.N en baisse de 1,4%, Capri Holdings CPRI.N en baisse de 1,9% et Tapestry TPR.N en baisse de 4,6%

** Les prix du pétrole ont également bondi , prolongeant un rallye alors que l'escalade de la situation au Moyen-Orient a perturbé le transport maritime, la fabrication et le transport.