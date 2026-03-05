 Aller au contenu principal
Baisse des actions de consommation et de détail aux États-Unis dans un contexte de baisse des marchés
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 19:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions des détaillants américains chutent dans le contexte d'un marché plus large alors que le conflit au Moyen-Orient entre dans sa sixième journée, ce qui soulève des inquiétudes quant aux nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de la politique monétaire de la Réserve fédérale

** Les détaillants à grande surface Walmart WMT.O , Target

TGT.N et Costco COST.O ont baissé de 1% à 4%

** Les entreprises de l'habillement: Abercrombie & Fitch

ANF.N en baisse de 7%, Under Armour UAA.N et VF Corp VFC.N en baisse de 2% chacun; Gap GAP.N en baisse de 3%

** Dollar General DG.N en baisse de 4% et Dollar Tree

DLTR.O en baisse d'environ 2%

** Bath & Body BBWI.N et Best Buy BBY.N en baisse de 2% chacun

** Les sociétés de biens de consommation: Church & Dwight

CHD.N , Procter & Gamble PG.N et Colgate Palmolive CL.N en baisse de 2%; Newell Brands NWL.O en baisse de 3%

** Home Depot HD.N , Lowe's LOW.N et Williams-Sonoma

WSM.N en baisse de 2%; Masco MAS.N en baisse de 3%

** Marques de luxe: Ralph Lauren RL.N en baisse de 1,4%, Capri Holdings CPRI.N en baisse de 1,9% et Tapestry TPR.N en baisse de 4,6%

** Les prix du pétrole ont également bondi , prolongeant un rallye alors que l'escalade de la situation au Moyen-Orient a perturbé le transport maritime, la fabrication et le transport.

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
87,785 USD NYSE -8,29%
BATH&BODY WORKS
22,040 USD NYSE -4,22%
BEST BUY
65,450 USD NYSE -2,86%
CAPRI HLDG
18,360 USD NYSE -3,19%
CHURCH & DWIGHT
99,890 USD NYSE -2,57%
COLGATE-PALMOLIV
92,980 USD NYSE -2,40%
COSTCO WHSL
979,8900 USD NASDAQ -2,67%
DOLLAR GENERAL
145,810 USD NYSE -3,81%
DOLLAR TREE
115,1800 USD NASDAQ -2,27%
ESTEE LAUDER RG-A
95,360 USD NYSE -3,88%
HOME DEPOT
360,550 USD NYSE -2,32%
LOWE'S COM
253,620 USD NYSE -1,93%
MASCO
65,490 USD NYSE -4,25%
NEWELL BRANDS
4,3650 USD NASDAQ -3,85%
PROCTER&GAMBLE
154,410 USD NYSE -2,41%
RALPH LAUREN RG-A
353,090 USD NYSE -1,88%
TAPESTRY
148,570 USD NYSE -5,30%
TARGET
118,420 USD NYSE -1,38%
UNDER ARMOUR RG-A
6,630 USD NYSE -2,71%
VF
18,090 USD NYSE -3,31%
VICTORIA'S SECRT
49,495 USD NYSE -17,52%
WALMART
122,2900 USD NASDAQ -4,32%
WILLIAMS-SONOMA
188,520 USD NYSE -3,94%
