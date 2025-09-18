Baisse de l'indice des indicateurs avancés aux USA en août
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 16:12
L'indice précurseur a baissé de 0,5% le mois passé, à 98,4, après une progression de 0,1% en juillet, un chiffre révisé après une baisse de 0,1% en première lecture. Les économistes l'attendaient en repli de 0,1%.
L'organisme patronal explique cette décélération de l'activité par les effets des nouveaux droits de douane, qui ont déjà pénalisé la croissance au premier trimestre et qui devraient continuer à peser au second semestre et début 2026.
S'il ne prévoit pas de récession, le Conference Board explique s'attendre à ce que le PIB n'augmente que de 1,6% en 2025, contre 2,8% en 2024.
