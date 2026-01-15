Baisse de l'excédent commercial de la zone euro, les droits de douane en cause
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 11:26
Selon ces premières estimations, la zone euro a affiché un excédent de 9,9 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en novembre 2025, à comparer avec un chiffre qui s'était établi à 15,4 milliards d'euros en novembre 2024.
Ce solde est par ailleurs bien inférieur à l'excédent de 15 milliards que prévoyaient en moyenne les économistes.
En données brutes, les exportations de biens vers le reste du monde se sont établies à 240,2 milliards d'euros en novembre, soit une baisse de 3,4% d'une année sur l'autre, tandis que les importations ont baissé de 1,3% à 230,3 milliards d'euros.
Si la facture énergétique de la zone euro s'est allégée, passant de 24,3 milliards d'euros en novembre 2024 à 17,6 milliards d'euros en novembre 2025, le surplus commercial avec les Etats-Unis, qui reste le premier débouché de la zone euro, a été réduit de presque de moitié, à 10,7 milliards d'euros contre 18,2 milliards un an plus tôt, en raison du récent durcissement de la politique protectionniste américaine.
