Baisse de l'action Santander après l'accord de 12,2 milliards de dollars conclu avec la banque américaine Webster

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires des courtiers et des détails de l'opération à partir du paragraphe 7) par Jesús Aguado

Les actions de Santander ont chuté de 5 % mercredi après l'annonce de l'acquisition de la société américaine Webster Financial WBS.N pour un montant de 12,2 milliards de dollars et la mise en évidence des risques d'exécution à court terme par des analystes qui ont par ailleurs salué l'opération.

La présidente de la banque espagnole, Ana Botin, qui a maintenu la présence de la société aux États-Unis malgré des années de baisse de la rentabilité au niveau du groupe, a déclaré aux analystes que pour devenir un acteur mondial, il fallait être présent aux États-Unis.

Barclays a déclaré que l'acquisition de Webster contribuerait à accélérer le ratio de rendement des capitaux propres corporels de Santander aux États-Unis (ROTE), une mesure de la rentabilité, à environ 18 % d'ici 2028, contre 10,8 % actuellement.

Le courtier a également déclaré que les inquiétudes des investisseurs portaient sur le changement perçu par rapport aux messages précédents qui favorisaient la croissance organique et les rachats au détriment des transactions aux États-Unis, ce que Botin a tenté de dissiper en déclarant qu'il n'y aurait plus d'acquisitions de type bolt-on au cours des trois prochaines années .

Les actions de Santander étaient en baisse de 3,7 % à 9 h 58 GMT, après avoir augmenté de 125 % sur l'année dernière.

Santander a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'opération permette de réaliser des économies d'environ 800 millions de dollars d'ici la fin de l'année 2028.

Morgan Stanley a déclaré que ces économies représentaient 55 % de la société cible ou 19 % de la société combinée, et qu'elles viendraient s'ajouter aux 200 millions de dollars de réductions de coûts autonomes que Santander U.S. prévoit, ce qui risquerait d'entraîner une attrition des revenus.

"Cela limiterait le potentiel d'augmentation des synergies de financement, selon nous", a déclaré le courtier américain.

Jefferies a toutefois déclaré que les synergies prévues étaient conformes aux transactions précédentes.

Santander a offert 48,75 dollars par action Webster en espèces et 2,0548 actions Santander par action Webster, ce qui représente une valeur totale de 75 dollars par action, soit une prime de 14 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume de 65,75 dollars pour la période de trois jours qui s'est achevée lundi.

Mardi, les actions de Webster ont augmenté de 9 % pour atteindre 71,95 dollars.

Étant donné que la structure de financement de l'opération a été répartie à raison de 65 % en espèces et de 35 % en nouvelles actions, ce qui implique une augmentation de capital d'environ 3,5 milliards d'euros, Jefferies a estimé que l'impact sur le capital de 140 points de base "serait gérable"

Mercredi, Santander a lancé un rachat d'actions de 5 milliards d'euros dans le cadre desa politique de rémunération des actionnaires.