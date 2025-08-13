Baisse d'Intuitive Machines après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'un montant de 250 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions d'Intuitive Machines LUNR.O , fabricant d'engins lunaires, ont baissé de 12,3 % à 9,20 dollars après la clôture du marché, suite à des projets de levée de fonds **La société basée à Houston, au Texasannonce () une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 250 millions de dollars

** Elle prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris les opérations, la recherche et le développement et les acquisitions potentielles

** La société a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer les appels plafonnés, les transactions dérivées pour compenser la dilution

** LUNR a une capitalisation boursière d'environ 1,9 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions ont légèrement augmenté de 0,3 % à 10,49 dollars, réduisant la perte depuis le début de l'année à 42 % ** Sur les 9 analystes couvrant LUNR, la recommandation est de 6 "achats", 2 "maintiens" et 1 "vente" et le prix cible médian est de 16 $ - LSEG