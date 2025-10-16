Baisse attendue des marchés européens, flopée de résultats d'entreprises à Paris

(AOF) - Les Bourses européennes devraient se replier ce jeudi à l'ouverture de la séance, après la publication hier et ce matin de nombreux résultats d'entreprises. La veille, le CAC 40 a rebondi, gagnant 1,99%, bien soutenu par les valeurs du luxe et des télécommunications. L'indice phare parisien enregistrait ainsi sa plus forte hausse journalière depuis le 2 mai. A Paris, les résultats de Catana, FDJ United et de Pernod Ricard vont faire réagir les marchés. Le groupe de vins et de spiritueux a vu ses ventes reculer au premier trimestre 2025/2026, pénalisé notamment par un repli d'activité en Chine.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Catana Group

Dans un marché en régulation depuis 2023 après les années post-Covid en surrégime, puis marqué depuis 2025 par l’accroissement des doutes mondiaux sur le plan économique et géopolitique Catana Group a vu son chiffre d’affaires reculer de 23,79%, à 174,90 millions d’euros, sur l’ensemble de l’exercice 2024-2025. Les bateaux de petites et moyennes tailles ont été plus significativement touchés par ce marché moins favorable. A l’inverse, " les unités de plus grandes tailles sont toujours et sont de plus en plus demandées ", explique le concepteur et constructeur de navires de plaisance.

FDJ United

FDJ United a vu son chiffre d’affaires bondir de 29,2%, à 864 millions d’euros, en données publiées, mais il s’affiche en repli de 3% en données retraitées et de -0,7% à fiscalité sur les jeux constante. Avec la hausse de 5,7% des prélèvements publics, le produit net des jeux a reculé de 2,4% à 819 millions d’euros. Sur les neuf premiers mois de l’année, le spécialiste des jeux d’argent et de hasard a vu ses revenus atteindre 2,730 milliards d’euros, hausse de 30,2% à données publiées, ou en baisse 2,1% à données retraitées et de -1,3% à fiscalité sur les jeux constante.

GL Events

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de GL events a reculé de 25%, à 288,2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires à change constant a diminué de 2%, à 1,2 milliard d'euros, sur les neufs premiers mois de l'année 2025. En outre, 51% de l'activité a été réalisée à l'international à fin septembre 2025. Dans un contexte géopolitique incertain et après une forte croissance en 2024, GL events confirme ses objectifs pour l'exercice 2025. Le groupe vise toujours une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 5% ; une amélioration de sa marge opérationnelle.

Pernod Ricard

Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l'exercice 2025/2026 s'élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement dû au dollar américain, à la roupie indienne et à la lire turque, et à l'impact périmètre négatif de 54 millions d'euros, principalement lié à la cession des vins. Le chiffre d'affaires aux Etats-Unis est en recul sur ce trimestre, amplifié par des ajustements de stocks.

Les chiffres macroéconomiques

Le produit intérieur brut du Royaume-Uni a progressé de 1,3% en août, en rythme annuel. Il est en ligne avec les attentes après une hausse de 1,5% en juillet. En rythme mensuel, le PIB est en hausse de 0,1%, conforme au consensus.

En zone euro, les données sur la balance commerciale en août seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en octobre sera publié à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en octobre sera publié à 16h.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront connues à 16h30, celles sur les stocks de pétrole à 18h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,45% à 1,1641 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé. Le CAC 40 a brillé, porté par la bonne forme du secteur du luxe. Celui-ci a été galvanisé par les ventes meilleures que prévu de LVMH au troisième trimestre. A Paris, le compartiment des télécoms s'est aussi bien illustré ce mercredi. Bouygues et Orange ont bondi après avoir présenté avec Free-Groupe Iliad une offre non engageante sur des activités d'Altice en France. Or, la maison mère de SFR l'a rejetée. Le CAC 40 a gagné 1,99%, flirtant avec la barre des 8100 points (8077). En revanche, le Dax 40 et le FTSE 100 ont fini en repli.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en hausse, suite aux déclarations mardi de Jerome Powell, qui a ouvert la porte à de nouvelles baisses des taux. Même si l'indice manufacturier de la Fed de New-York a nettement dépassé les attentes en octobre, les taux longs continuent de reculer. Du côté des valeurs, les résultats de Bank of America et Morgan Stanley ont surpris favorablement grâce au courtage et à la banque d'investissement. Le Dow Jones a fini quasiment stable : -0,04% à 46 253,31 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,66% à 22 670,08 points. Le S&P a avancé de 0,40%.