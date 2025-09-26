Baird réduit l'objectif de cours de Klaviyo en raison de l'omission de l'objectif de chiffre d'affaires

26 septembre - ** Baird réduit l'objectif de cours de la plateforme d'automatisation du marketing Klaviyo KVYO.N à 39 $, contre 45 $ auparavant, et maintient la note "surperformance"

** Le courtier estime que la société a un fort potentiel de croissance dans des domaines tels que l'expérience client et l' intelligence artificielle, mais l'absence d'objectif de chiffre d'affaires a fait sourciller

** L'absence d'objectif de chiffre d'affaires a éclipsé un événement par ailleurs fort, dit Baird, et pourrait limiter la hausse de l' évaluation à court terme

** 20 des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée, une comme "conservée"; l'objectif de cours médian est de 45,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, KVYO a baissé de 21,2 % depuis le début de l'année