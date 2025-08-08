Bain Capital soutient Heartflow, évalué à 2,27 milliards de dollars lors de ses débuts au Nasdaq

L'entreprise de technologie médicale Heartflow HTFL.O a été évaluée à 2,27 milliards de dollars vendredi, ses actions ayant bondi de 47,4 % au début du Nasdaq, alors que le marché des introductions en bourse prend de l'ampleur et surmonte les inquiétudes tarifaires.

Les actions ont ouvert à 28 dollars et sont montées jusqu'à 31,5 dollars, ce qui témoigne de l'appétit des investisseurs pour les entreprises qui exploitent l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé.

Heartflow a vendu environ 16,67 millions d'actions à 19 dollars chacune lors de son introduction en bourse jeudi, ce qui lui a permis de lever 316,7 millions de dollars.

Les débuts de la société soutenue par Bain Capital interviennent alors que les attentes d'une politique commerciale plus souple et de taux d'intérêt plus bas stimulent le sentiment des investisseurs, qui s'était effondré après que les droits de douane américains en avril ont ravivé les craintes de récession.

Le sentiment du marché reflète une "excitation nerveuse", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"Nous avons assisté à un pic de volatilité la semaine dernière, mais en même temps, les actions (sont) en train de s'envoler grâce aux bénéfices exceptionnels générés par l'IA"

La startup de technologie spatiale Firefly Aerospace FLY.O et la société de logiciels de conception Figma FIG.N ont connu des réactions spectaculaires le premier jour ces derniers jours, renforçant les perspectives d'introduction en bourse des entreprises axées sur la technologie.

Le succès de Heartflow pourrait contribuer à améliorer la perception du marché pour d'autres entreprises de technologie médicale, qui dépendent souvent de vastes dépenses de recherche et de développement, les tests cliniques pesant plus sur le résultat net.

Beta Bionics BBNX.O et Kestra Medical KMTS.O ont fait de bons débuts en début d'année, mais se négocient désormais en dessous de leur prix d'introduction, comme la plupart des introductions en bourse de l'année dernière dans le secteur des technologies médicales.

"Si les investisseurs continuent à perdre, ils ne viendront tout simplement pas et les entreprises auront du mal à lever des fonds pour leur introduction en bourse", a ajouté Matt Kennedy, en faisant référence aux résultats décevants de plusieurs introductions en bourse dans le secteur des technologies médicales au cours de l'année écoulée.

Fondée en 2007, Heartflow aide les médecins à diagnostiquer et à traiter les maladies cardiaques.

Ses produits basés sur l'IA peuvent créer un modèle 3D personnalisé du cœur d'un patient à l'aide d'un seul scanner spécialisé.

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 39 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, par rapport à l'année précédente. Ses pertes, cependant, ont augmenté de 55 % pour atteindre 32,35 millions de dollars au cours de la même période.