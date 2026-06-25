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Bain Capital s'apprête à acquérir une participation majoritaire dans la division moteurs marins de Volkswagen, selon une source
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 00:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Version entièrement révisée, avec l'ajout de commentaires d'une source proche du dossier) par Christina Amann et Rachel More

Bain Capital s'apprête à acquérir une participation majoritaire dans Everllence, la division de moteurs marins de Volkswagen < VOWG_p.DE>, devançant ainsi d'autres sociétés de capital-investissement, dont l'une s'était associée aux principaux actionnaires du constructeur automobile, a déclaré mercredi une source proche du dossier.

Cette opération devrait constituer l’une des plus importantes scissions de l’industrie européenne cette année, alors que Volkswagen cherche à dégager des liquidités dans un contexte de coupes sombres dans l’ensemble des activités automobiles du groupe.

C'est Bloomberg qui a été le premier à annoncer cette opération. Selon des sources, la valeur d'Everllence était auparavant estimée entre 8 et 9 milliards d'euros.

Un porte-parole de Volkswagen n’a pas souhaité faire de commentaire. Bain n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Bain était en concurrence avec CVC et EQT dans cette course aux enchères, ce dernier faisant partie d’un consortium regroupant Porsche SE PSHG_p.DE et le Qatar.

Porsche SE détient 53,3% des droits de vote au sein de Volkswagen, tandis que le Qatar en détient 17% par l’intermédiaire de son fonds souverain.

L’entreprise, anciennement MAN Energy Solutions, fabrique des moteurs diesel pour le secteur maritime, mais voit également un potentiel de croissance dans l’intelligence artificielle grâce à la demande de générateurs destinés à alimenter les centres de données.

(1 dollar = 0,8807 euro)

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