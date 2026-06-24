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Bain Capital s'apprête à acquérir une participation majoritaire dans la division moteurs marins de Volkswagen, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 23:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: VW n'a pas souhaité faire de commentaire, Bain n'a pas pu être joint, détails sur les soumissionnaires)

Bain Capital s'apprête à acquérir une participation majoritaire dans Everllence, la division de moteurs marins de Volkswagen (<, VOWG_p.DE,>), a rapporté mercredi le Financial Times , citant des sources proches du dossier.

Selon cet article, la valeur de cette division serait estimée à environ 8,5 milliards d'euros.

Un porte-parole de Volkswagen n'a pas souhaité faire de commentaire. Bain n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette opération devrait constituer l'une des plus importantes cessions de l'industrie européenne cette année, alors que le constructeur automobile cherche à dégager des liquidités dans un contexte de coupes sombres dans l'ensemble des activités automobiles du groupe.

Bain était en concurrence avec CVC et EQT dans cette course aux enchères, ce dernier faisant partie d’un consortium regroupant les actionnaires de Volkswagen, à savoir Porsche SE PSHG_p.DE , ainsi que le Qatar.

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