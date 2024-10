Baillie Gifford désigne une responsable pour le marché italien

La société de gestion écossaise Baillie Gifford a nommé Silvia Conti responsable de l’Italie, responsable des clients et du développement de l’activité. Arrivée au sein de la société en 2023, l’intéressée est actuellement responsable du développement commercial de Baillie Gifford pour l’Europe du Sud.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre des projets d’expansion du gestionnaire en Europe continentale et vise à renforcer la présence de la société en Italie, marché que Baillie Gifford couvre depuis 2005. Parallèlement, Baillie Gifford a nommé Jake Halliday responsable du développement pour l’Europe du Nord.

Silvia Conti sera basée à Amsterdam, le centre de la société pour l’Europe continentale. Elle sera chargée de renforcer et amplifier les relations développées depuis vingt ans avec les principaux investisseurs institutionnels italiens.

Baillie Gifford gère 264 milliards d’euros d’actifs. La société est détenue à 100?% par les 58 associés de la société, tous experts du secteur, et possède déjà des bureaux à Édimbourg, Amsterdam, Dublin, Francfort, Hong Kong, Londres, New York, Shanghai, Toronto et Zurich.