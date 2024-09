Baikowski vise une amélioration "significative" de ses résultats 2024

(AOF) - Baikowski, spécialiste de la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, d'oxydes et composites fins, a dévoilé, au titre de son premier semestre 2024, un résultat net de 2,2 millions d'euros en baisse de 11%. L'Ebitda est ressorti à 4,1 millions d'euros, en retrait de 26,7% compte tenu de la dépréciation du yen sur la période. Le chiffre d’affaires s’établit à 26 millions d’euros, en hausse de 13,4 % par rapport à la même période en 2023. Les ventes réalisées hors d’Europe représentent 85 % du chiffre d’affaires semestriel.

La trésorerie à fin juin 2024 est positive à 5,3 millions d'euros, bien qu'en baisse de -1,8 million d'euros par rapport à fin 2023 en raison de l'augmentation des investissements et des remboursements d'emprunts.

Le cash-flow libre opérationnel s'est nettement amélioré sur le semestre, atteignant 0,7 million d'euros contre 0,1 million d'euros l'année précédente.

Côté perspectives, Baikowski continue de développer des projets porteurs, accompagnant notamment la transition énergétique. Dans ce contexte, il anticipe une forte croissance de son chiffre d'affaires et une amélioration significative de ses résultats pour l'ensemble de l'exercice 2024.

Les multiples enjeux de la criticité environnementale

Elle fait d'abord référence à l'offre et à la disponibilité des différents métaux dans le sous-sol. L'autre élément déterminant est la demande. D'après l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de lithium va être multipliée par plus de 40 d'ici à 2040. Le cuivre est aussi le parfait exemple de cette criticité. Selon S&P Global, la consommation de cuivre va doubler d'ici à 2035, passant de 25 millions de tonnes par an à 50 millions de tonnes. Or les investissements dans de nouvelles mines sont pénalisés par la baisse des prix et la hausse des coûts de financement et de production. Des pénuries sont donc à craindre dans dix ou quinze ans. Enfin, l'industrie minière va se heurter à l'opposition croissante des populations à cause de ses impacts (notamment en termes de déchets et de pollution de l'eau).