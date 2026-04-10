Baikowski confirme la hausse de son activité en 2025
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 09:11
L'Ebitda ressort à 8,5 MEUR en croissance de 4,1%.
Le résultat net part du groupe ressort stable à 3,8 MEUR, traduisant une performance globale résiliente dans un environnement contrasté. La structure financière demeure par ailleurs maîtrisée, offrant au groupe une certaine flexibilité pour poursuivre son développement.
Dans ce contexte, Baikowski propose le versement d'un dividende de 0,30 EUR par action, avec une mise en paiement prévue le 30 juin 2026.
Le groupe français entend enfin poursuivre sa stratégie de diversification et de création de valeur afin de soutenir sa croissance à moyen et long terme.
Par ailleurs, un processus de recrutement d'un nouveau directeur général a été engagé afin d'accompagner une nouvelle phase de développement, de renforcer durablement son organisation et de consolider son positionnement de leader sur ses marchés.
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