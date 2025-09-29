Baikowski anticipe une progression de ses performances

(AOF) - Baikowski, spécialiste dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, a fait part d'un résultat net part du groupe de 4,6 millions d'euros, en croissance de 113%. L'Ebitda s'affiche à 6,8 millions d'euros, en hausse de 63,1%. Le chiffre d'affaires s'élève à 26,7 millions d'euros, en amélioration de 2,7%. La trésorerie à fin juin 2025 s’élève à 9,4 millions d’euros, en hausse de +3,8 millions d’euros par rapport à fin 2024. Le cash-flow libre opérationnel s'est sensiblement amélioré sur le semestre, atteignant 2,5 millions d’euros contre 0,7 million d’euros un an plus tôt.

Baikowski aborde le second semestre avec confiance. Les tendances de fond restent favorables à court terme, malgré un environnement économique mondial toujours incertain. Le groupe anticipe ainsi pour l'ensemble de l'exercice 2025 une progression de ses performances.

