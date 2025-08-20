Baidu-Le CA recule au T2 avec la faiblesse de l'activité publicitaire

Le géant chinois des moteurs de recherche Baidu 9888.HK BIDU.O a annoncé mercredi une baisse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, sa principale activité publicitaire étant pénalisée par le ralentissement économique en Chine, malgré la forte croissance de ses services cloud.

L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires total de 32,71 milliards de yuans (3,91 milliards d'euros) pour les trois mois clos le 30 juin, en recul de 4% par rapport à la même période l’an dernier. Les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d’affaires de 32,76 milliards de yuans, selon les données LSEG.

Sur une base ajustée, Baidu a enregistré un bénéfice de 13,58 yuans par action américaine dépositaire (ADS), dépassant les attentes qui étaient de 13,12 yuans.

L'action Baidu côtée aux États-Unis progressait de 1,3% en avant-Bourse.

Touchées par la crise du marché immobilier, la faiblesse du marché de l’emploi et une demande de consommation fluctuante, les entreprises en Chine – deuxième économie mondiale – ont réduit leurs dépenses publicitaires afin de baisser leurs coûts et protéger leurs marges.

Cette contraction a affecté Baidu, qui dépend fortement de la publicité dans son moteur de recherche. Son activité principale de publicité en ligne, qui représente habituellement 60% de son chiffre d’affaires total, a vu ses revenus chuter de 15% à 16,2 milliards de yuans au cours du trimestre avril-juin.

Ce recul a éclipsé la bonne dynamique de la branche cloud basée sur l’IA de la société pékinoise, qui a enregistré une hausse de 34% des revenus hors publicité en ligne.

Baidu a investi massivement dans l’intelligence artificielle ces dernières années. Le mois dernier, le groupe a lancé une nouvelle interface de recherche, qu’il a qualifiée de plus grande refonte depuis une décennie.

Le groupe a également élargi ses services d’IA, en lançant récemment MuseSteamer, un générateur de vidéos propulsé par IA à destination des entreprises. Il a par ailleurs rendue disponible en "open source" une version de son modèle phare Ernie, dans un contexte de concurrence accrue avec des concurrents comme DeepSeek.

(Rédigé par Deborah Sophia à Bangalore et Liam Mo à Pékin ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)