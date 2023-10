Baidu : faut-il acheter des actions Baidu ?

(Crédits photo : Wikipedia / Baidu - )

Qui est Baidu ?

La raison d'être de Baidu est de « rendre le monde complexe plus simple grâce à la technologie ». L'entreprise Baidu s'est fixée pour objectif d'utiliser la technologie pour améliorer la vie des gens, en leur fournissant des informations et des services utiles et pertinents.

Baidu s'appuie sur trois piliers de développement pour atteindre ses ambitions.

La technologie

Baidu est un leader de l'innovation technologique et investit continuellement dans la recherche et le développement. L'entreprise utilise la technologie pour améliorer ses produits et services, et pour développer de nouvelles applications qui peuvent avoir un impact positif sur la société. Baidu est particulièrement novatrice dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Un écosystème très ouvert

Baidu est une entreprise ouverte, qui collabore avec des partenaires du monde entier. L'entreprise croit que l'innovation ne peut se faire qu'en travaillant ensemble, et elle est engagée dans la collaboration avec d'autres entreprises, des gouvernements et des organisations non gouvernementales.

L'inclusion

Baidu s'engage à rendre ses produits et services accessibles à tous. L'entreprise Baidu travaille à rendre ses produits plus faciles à utiliser et à comprendre, et à les rendre disponibles dans différentes langues et cultures, mais aussi adaptés aux personnes handicapées.

Quelle est la stratégie de Baidu ?

Pour devenir un leader mondial de la technologie et de l'intelligence artificielle, Baidu axe sa stratégie sur trois piliers majeurs :

La croissance

Baidu vise à poursuivre sa croissance sur ses marchés existants et à s'étendre à de nouveaux marchés. L'entreprise investit dans la recherche et dans le développement de nouveaux produits et services.

L'innovation

Baidu est un leader de l'innovation technologique et investit continuellement dans la recherche et le développement. L'entreprise travaille à développer de nouvelles technologies qui peuvent avoir un impact positif sur la société.

L'impact social

Baidu s'engage à avoir un impact positif sur la société. L'entreprise utilise la technologie pour améliorer la vie des gens, et elle est engagée dans l'ouverture et l'inclusion.

Ces trois piliers orientent le développement des activités du groupe Baidu, c'est-à-dire le moteur de recherche, la publicité et l'intelligence artificielle. Baidu continuera à investir dans son moteur de recherche pour le rendre plus intelligent et plus pertinent. L'entreprise travaille à développer de nouvelles fonctionnalités telles que la recherche par voix et la recherche par image. Baidu continue aussi à développer ses solutions publicitaires pour les annonceurs en rendant ses solutions plus efficaces et plus ciblées. Enfin, l'entreprise investit massivement dans l'intelligence artificielle : Baidu travaille à développer des applications d'IA dans de nombreux domaines, notamment la santé, l'éducation et la sécurité.

Baidu et l'intelligence artificielle

Baidu est un leader de l'innovation en matière d'intelligence artificielle. L'entreprise investit beaucoup dans la recherche et le développement et elle a développé un certain nombre d'innovations et de développements importants dans le domaine de l'IA.

Voici quelques-uns des exemples les plus notables des avancées de Baidu dans l'intelligence artificielle :

PaddlePaddle

PaddlePaddle est un framework d'apprentissage automatique open source développé par Baidu. Il est utilisé par des chercheurs et des développeurs du monde entier pour créer des applications d'IA.

Deep Speech

Deep Speech est un système de reconnaissance vocale développé par Baidu. Il est capable de reconnaître la parole humaine avec une précision élevée, même dans des environnements bruyants.

DuerOS

DuerOS est un système d'exploitation pour les appareils intelligents développé par Baidu. Il est basé sur l'intelligence artificielle et permet aux utilisateurs d'interagir avec leurs appareils de manière naturelle.

Apollo

Apollo est un projet de développement de véhicules autonomes développé par Baidu. Il est l'un des projets de véhicules autonomes les plus avancés au monde.

ERNIE Bot

En 2023, Baidu a présenté ERNIE Bot, son dernier produit d'IA générative et son modèle de langage étendu (LLM) amélioré par les connaissances. Cette technologie avancée peut comprendre les intentions humaines et fournir des réponses précises, logiques et fluides proches du niveau humain. Lors d'une conférence de presse au siège de Baidu à Pékin, Robin Li, cofondateur, président et directeur général de Baidu, a présenté les capacités complètes d'ERNIE Bot dans cinq scénarios : création littéraire, rédaction commerciale, calcul mathématique, compréhension de la langue chinoise et génération multimodale.

Quelles sont les forces et faiblesses de Baidu ?

Quelles sont les activités de Baidu ?

Baidu est une entreprise technologique chinoise spécialisée dans les services internet et l'IA (intelligence artificielle). Elle est l'équivalent chinois de Google.

Les principales activités de Baidu sont les suivantes :

Moteur de recherche

Baidu est le moteur de recherche le plus utilisé en Chine. Il représente environ 80 % des parts de marché. Le moteur de recherche est une activité importante de l'entreprise, représentant un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires.

Publicité

Baidu est le premier opérateur de publicité en ligne en Chine. Il propose une large gamme de solutions publicitaires, notamment des annonces textuelles, des annonces graphiques et des annonces vidéos. La publicité est l'activité principale de Baidu, représentant plus de la moitié du chiffre d'affaires.

Intelligence artificielle

Baidu est un leader de l'intelligence artificielle en Chine. Il développe des applications de l'IA dans de nombreux domaines, particulièrement la recherche, la traduction, la conduite autonome et la santé.

Analyse fondamentale de Baidu

Baidu a publié le 22 août 2023 les résultats financiers du second semestre 2023 :

« Au deuxième trimestre 2023, Baidu a accéléré la croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, grâce à la solide performance de l'activité de marketing en ligne” a déclaré Robin Li, cofondateur et PDG de Baidu.

Il a ensuite enchaîné en mettant l'accent sur les investissements en intelligence artificielle du groupe :

« L'IA générative et les grands modèles de langage ont un immense pouvoir de transformation dans de nombreuses industries, ce qui représente une opportunité de marché significative pour nous. Pour garder une longueur d'avance, nous ne cessons d'améliorer nos modèles afin de générer des réponses plus créatives, tout en améliorant le débit de formation et en réduisant les coûts d'inférence. Nous réinventons constamment nos produits et nos offres pour des expériences innovantes et pour aider diverses entreprises à s'adapter à l'évolution de la technologie. Dans l'ensemble, Baidu s'engage à construire un nouveau moteur autour de l'IA générative et du LLM pour une croissance durable à long terme. »

Chiffre d'affaires Baidu à 34,1 milliards de RMB (4,70 milliards de dollars)

Les recettes totales de Baidu se sont élevées à 34,1 milliards de RMB (4,70 milliards de dollars), soit une augmentation de 15 % d'une année sur l'autre. Les revenus du marketing en ligne ont été de 19,6 milliards de RMB (2,71 milliards de dollars), en hausse de 15 % par rapport à l'année précédente, et les revenus du marketing hors ligne s'élèvent à 6,8 milliards de RMB (937 millions de dollars), en hausse de 12 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires de iQIYI s'est élevé à 7,8 milliards RMB (1,08 milliard de dollars), soit une augmentation de 17 % par rapport à l'année précédente.

Résultat opérationnel à 5,2 milliards de RMB (718 millions de dollars)

Le bénéfice d'exploitation de Baidu s'est élevé à 5,2 milliards de RMB (718 millions de dollars).

Résultat net à 5,2 milliards de RMB (718 millions de dollars)

Le bénéfice net attribuable à Baidu était de 5,2 milliards RMB (718 millions de dollars), et le bénéfice dilué par action était de 14,17 RMB (1,95 $). En effet, Le total des autres revenus nets s'élève à 1,4 milliard de RMB (189 millions de dollars) et la charge d'impôt sur les sociétés s'est élevée à 1,3 milliard de RMB (175 millions de dollars).

Trésorerie et équivalents de 205,5 milliards de RMB (27,79 milliards de dollars)

Au 30 juin 2023, la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les liquidités restreintes et les investissements à court terme de Baidu s'élevaient à 201,5 milliards de RMB (27,79 milliards de dollars).

Analyse technique de Baidu

Analyse graphique du cours de bourse de l'action Baidu

Analyse technique de l'action Baidu

Sur les 12 derniers mois, l'action Baidu est en hausse de 16,6 %. Le titre Baidu touche son plus bas des 12 derniers mois le 2 novembre 2022 en rebondissant sur le niveau de support de 75 HKD (en rouge sur le graphique). Le titre Baidu repart dans un cycle de hausse rapide et progresse de 116 % entre novembre 2022 et février 2023, pour atteindre son plus haut des 12 derniers mois à 162 HKD l'action Baidu.

Le titre Baidu évolue dès lors dans un couloir délimité par les deux supports obliques (en jaune et en bleu sur le graphique) qui tendent à stabiliser le cours autour des 140 HKD sur le moyen terme. La tendance à moyen terme est positive pour l'action Baidu avec une moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique) sous sa moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique). La tendance à court terme pour l'action Baidu est plutôt négative avec une moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique) sous sa moyenne mobile à 50 jours. La MACD est positive et au-dessus de sa ligne de signal. Et le RSI stochastique est en zone de surachat, ce qui laisse témoigner d'un potentiel rebond technique.

Notre avis sur l'action Baidu

Baidu contrôle près de 60 % du marché chinois de la recherche en ligne selon StatCounter. Cette activité principale alimente la croissance de son activité de marketing en ligne, qui a représenté 58 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2023. Ce segment gagne de l'argent en vendant des publicités, des résultats de recherche promus et des pages gérées, qui permettent aux entreprises de créer facilement leurs sites web et leurs boutiques en ligne dans l'écosystème Baidu.

À l'avenir, la croissance séculaire du marché de l'IA pourrait également inciter davantage de clients à utiliser sa plateforme de langage étendu, ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration), et son chatbot intégré. L'expansion du marché des véhicules sans conducteur pourrait par ailleurs pousser plus de constructeurs automobiles à adopter sa plateforme Apollo pour les fonctions autonomes. Tous ces services de nouvelle génération pourraient connecter davantage de clients à la plateforme Baidu AI Cloud.

L'action Baidu semble bon marché à seulement une fois le chiffre d'affaires de cette année et six fois son EBITDA ajusté. Tencent, dont la croissance du chiffre d'affaires devrait être plus lente cette année, se négocie à quatre fois le chiffre d'affaires de cette année et à 12 fois son EBITDA ajusté. En bref, la faible valorisation de Baidu pourrait limiter son potentiel de baisse et pourrait représenter une opportunité d'investissement en Bourse, mais les investisseurs ne devraient pas s'attendre à ce qu'elle explose tant que l'économie chinoise ne se sera pas réchauffée et que les tensions entre les États-Unis et la Chine ne se seront pas apaisées. Sur le long terme, l'action Baidu pourrait bien générer des gains plus fiables que l'action Tencent, qui dépend encore largement du marché capricieux des jeux, ou même que l'action Alibaba, qui est en train de passer du statut de géant du commerce électronique et de l'informatique dématérialisée à celui de conglomérat plus diversifié.

