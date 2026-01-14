 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bahreïn : TotalEnergies et Bapco Energies créent BxT Trading
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 09:11

TotalEnergies et Bapco Energies, compagnie nationale de pétrole de Bahreïn, créent BxT Trading, une joint-venture à 50/50 de trading adossée aux flux de la raffinerie de Bapco Energies. Nouvel acteur compétitif du trading au Moyen-Orient, BxT Trading soutiendra le secteur pétrolier de Bahreïn en optimisant la création de valeur de son portefeuille aval et en renforçant son accès aux marchés mondiaux.

A travers cette co-entreprise, Bapco Energies bénéficiera de l'expertise mondiale de TotalEnergies en matière de trading et développera des capacités avancées en matière de trading, de pricing, d'analyse et de gestion du risque.

Avec BxT Trading, TotalEnergies renforce sa position au Moyen-Orient, où la compagnie dispose déjà d'activités de trading, en complément de ses hubs internationaux de Houston, Genève et Singapour.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
56,3100 EUR Euronext Paris -0,39%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank