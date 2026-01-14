Bahreïn : TotalEnergies et Bapco Energies créent BxT Trading
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 09:11
A travers cette co-entreprise, Bapco Energies bénéficiera de l'expertise mondiale de TotalEnergies en matière de trading et développera des capacités avancées en matière de trading, de pricing, d'analyse et de gestion du risque.
Avec BxT Trading, TotalEnergies renforce sa position au Moyen-Orient, où la compagnie dispose déjà d'activités de trading, en complément de ses hubs internationaux de Houston, Genève et Singapour.
Valeurs associées
|56,3100 EUR
|Euronext Paris
|-0,39%
