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BAE Systems va soutenir la fabrication locale de son canon léger L119 en Ukraine
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 13:40

Le groupe britannique renforce sa coopération avec l'industrie ukrainienne afin de développer une capacité nationale de production d'artillerie.

BAE Systems annonce la signature, à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough, d'un accord de licence avec "un partenaire stratégique ukrainien" afin de soutenir la fabrication locale du canon léger L119 en Ukraine.

L'accord prévoit la mise à disposition des informations techniques et de l'assistance nécessaires à la fabrication d'un premier exemplaire destiné aux essais. Il vise également le développement d'une version du canon léger L119 de 105 mm adaptée aux besoins des forces armées ukrainiennes.

Le L119 est un système d'artillerie tracté de 105 mm conçu par BAE Systems, reconnu pour sa mobilité et sa fiabilité. Selon le groupe, cet accord s'inscrit dans son soutien de long terme à l'Ukraine et dans sa coopération avec l'industrie locale pour renforcer les capacités souveraines de défense du pays.

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