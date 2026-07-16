BAE Systems va fournir deux canons navals à la marine brésilienne

Le groupe de défense renforce sa présence au Brésil dans le cadre du programme de construction de patrouilleurs PRONAPA.

BAE Systems annonce avoir obtenu un contrat portant sur la fourniture de deux systèmes de canons navals Bofors 40Mk4 à la marine brésilienne, dans le cadre du projet de construction de patrouilleurs PRONAPA. Le Brésil exploite déjà plusieurs dizaines de canons Bofors de 40 mm.

Le Bofors 40Mk4 est conçu pour les missions de défense antiaérienne, de lutte contre systèmes aériens sans pilote, ainsi que contre les menaces de surface. Il peut basculer entre différents types de munitions, dont les munitions programmables 3P, configurables selon six modes de fonctionnement.

"Nous continuons d'être un partenaire de confiance en Amérique latine, en fournissant des capacités de premier plan pour soutenir la croissance future dans la région", a déclaré Stefan Löfström, directeur marketing et ventes de BAE Systems Bofors. Il a ajouté que ces systèmes apporteront à la marine brésilienne "une puissance de feu avancée et une capacité de réaction rapide".

Le titre BAE Systems est stable à Londres en milieu d'après-midi.