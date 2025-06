BAE Systems: une nouvelle usine d'artillerie à Sheffield information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 15:45









(CercleFinance.com) - Une usine d'artillerie à Sheffield de BAE Systems a été officiellement inaugurée par le secrétaire à la Défense britannique. Cette usine a représenté un investissement de 25 millions de livres sterling.



La nouvelle installation sera opérationnelle d'ici la fin de l'année. Elle abritera une usine de pointe spécialisée dans l'expertise de l'artillerie qui fera de Sheffield le berceau de la production d'obusiers au Royaume-Uni.



L'installation créera également 200 nouveaux emplois hautement qualifiés et soutiendra plus de 60 entreprises dans la chaîne d'approvisionnement du Royaume-Uni.



'Notre investissement important s'ajoute à la riche histoire manufacturière de Sheffield et à sa réputation de puissance industrielle et permettra de développer une main-d'oeuvre hautement qualifiée dans la région, tout en constituant une partie importante de l'infrastructure de défense critique du Royaume-Uni' a déclaré John Borton, directeur général, BAE Systems Weapons Systems UK.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 948,000 GBX LSE +3,34%