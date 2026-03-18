BAE Systems travaille sur un système avancé de lutte anti-drones
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:41
BAE Systems annonce le développement du "BAE Systems Anti Threat System" (BATS), présentée comme une nouvelle solution destinée à contrer les intrusions de drones hostiles. Lancé en octobre 2025, le projet doit entrer en phase de tests dès le mois prochain, avec des essais en conditions réelles prévus au début de l'été 2026.
Le système vise à réduire le recours aux missiles coûteux en combinant logiciel, guerre électronique et moyens cinétiques. Il permettra de détecter, identifier et neutraliser les menaces grâce à un moteur de décision basé sur une architecture ouverte, capable d'intégrer différents capteurs et effecteurs.
BATS s'appuie sur la fusion de données issues de capteurs multicouches pour analyser en temps réel le niveau de menace, puis recommander la réponse la plus adaptée.
Andrea Thompson, directrice générale de la division Digital Intelligence, souligne que "les incursions de drones représentent un problème immédiat" et que le groupe agit "rapidement pour développer un système capable de répondre à cette menace urgente".
BAE Systems gagne 0,6% ce matin à Londres et signe une hausse de plus de 36% depuis le début de l'année.
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