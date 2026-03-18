 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BAE Systems travaille sur un système avancé de lutte anti-drones
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:41

Le groupe britannique mise sur un logiciel avancé pour répondre rapidement à la montée des menaces liées aux drones. Le système devrait entrer en phase de tests dès le mois d'avril.

BAE Systems annonce le développement du "BAE Systems Anti Threat System" (BATS), présentée comme une nouvelle solution destinée à contrer les intrusions de drones hostiles. Lancé en octobre 2025, le projet doit entrer en phase de tests dès le mois prochain, avec des essais en conditions réelles prévus au début de l'été 2026.

Le système vise à réduire le recours aux missiles coûteux en combinant logiciel, guerre électronique et moyens cinétiques. Il permettra de détecter, identifier et neutraliser les menaces grâce à un moteur de décision basé sur une architecture ouverte, capable d'intégrer différents capteurs et effecteurs.

BATS s'appuie sur la fusion de données issues de capteurs multicouches pour analyser en temps réel le niveau de menace, puis recommander la réponse la plus adaptée.

Andrea Thompson, directrice générale de la division Digital Intelligence, souligne que "les incursions de drones représentent un problème immédiat" et que le groupe agit "rapidement pour développer un système capable de répondre à cette menace urgente".

BAE Systems gagne 0,6% ce matin à Londres et signe une hausse de plus de 36% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
2 348,500 GBX LSE +0,75%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers dans les décombres de l'hôpital pour toxicomane touché par des frappes pakistanaises à Kaboul, le 17 mars 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Bombardement sur un hôpital de Kaboul: préparation des funérailles, lourd bilan, confirme une ONG
    information fournie par AFP 18.03.2026 11:47 

    L’Afghanistan se prépare mercredi à tenir des funérailles collectives pour certaines des victimes du bombardement pakistanais sur un hôpital pour toxicomanes de Kaboul, une ONG internationale confirmant un bilan de "centaines de morts et blessés". Sur une colline ... Lire la suite

  • Andrea Orcel, DG d'Unicredit, après une assemblée annuelle de la Confindustria à Rome
    UniCredit n'exclut pas une offre améliorée sur Commerzbank
    information fournie par Reuters 18.03.2026 11:46 

    Le directeur général d'UniCredit Andrea ‌Orcel a déclaré mercredi qu'il existait une possibilité "lointaine" que la banque italienne améliore les ​conditions de son offre sur Commerzbank, en fonction de l'issue de leurs discussions. UniCredit a lancé lundi une ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron le 17 mars 2026 lors d'un conseil de défense à l'Elysée, à Paris ( POOL / Benoit Tessier )
    Macron va dévoiler le nom du futur porte-avions français
    information fournie par AFP 18.03.2026 11:37 

    Un nouveau navire amiral, embarquant des drones et fort de trois catapultes: Emmanuel Macron se rend mercredi à Indre, près de Nantes, où il va dévoiler le nom du futur porte-avions français dont la construction vient d'être lancée. Le chef de l'Etat est attendu ... Lire la suite

  • Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, dit Trump
    Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, dit Trump
    information fournie par AFP Video 18.03.2026 11:25 

    Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, a déclaré le président américain Donald Trump, lors d'un déjeuner des Amis de l'Irlande au Capitole aux côtés du Premier ministre irlandais Micheál Martin, à Washington.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank