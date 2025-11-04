 Aller au contenu principal
BAE Systems travaille sur des batteries nickel-zinc pour le programme SSN-AUKUS
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 10:10

BAE Systems annonce un contrat avec PMB Defence Engineering pour évaluer l'intégration de sa technologie de batteries nickel-zinc (NiZn) dans la conception des sous-marins nucléaires du programme SSN-AUKUS, mené par le Royaume-Uni et l'Australie.

Cet accord prolonge la coopération entre PMB et le ministère britannique de la Défense sur cette technologie appelée à remplacer les batteries au plomb-acide.

Les batteries NiZn offrent environ deux fois plus de capacité énergétique que les systèmes actuels. BAE Systems, la Submarine Delivery Agency et PMB poursuivent leur collaboration pour les sous-marins de classe Astute et SSN-AUKUS.

Craig Lockhart, directeur général de BAE Systems Australia, estime que ce contrat 'renforce la participation de l'industrie australienne' au programme, tandis que Stephen Faulkner, dirigeant de PMB, y voit 'une étape importante pour l'innovation locale'.

