Affaire Epstein: publication de milliers de documents dans lesquels Trump est souvent cité

Des photos extraites du dossier Epstein, le 19 décembre 2025 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )

Le gouvernement américain a publié mardi des milliers de nouveaux documents de l'affaire Epstein, dans lequels Donald Trump est mentionné à de nombreuses reprises et qui offrent des détails sur ses liens avec le criminel sexuel décédé en prison en 2019.

Le ministère américain de la Justice a rapidement affirmé que ces documents contenaient certaines affirmations "fausses et sensationnalistes contre le président Trump qui ont été soumises au FBI juste avant l'élection de 2020".

"Si elles avaient la moindre crédibilité, elles auraient déjà été utilisées contre le président Trump", a-t-il ajouté.

L'affaire, qui obsède sa base partisane, embarrasse depuis des mois Donald Trump et son gouvernement, qui publie ces documents sous la contrainte d'une loi votée au Congrès. Environ 11.000 nouveaux fichiers ont été publiés mardi, selon une analyse de l'AFP.

L'une de ces pièces répertorie ainsi les nombreuses fois où le républicain a voyagé dans le jet privé de Jeffrey Epstein, montrant la proximité de Donald Trump avec le financier américain. Le président américain assure avoir coupé les ponts avec lui avant qu'il ne soit inquiété par la justice.

- "Jeunes filles nubiles" -

Donald Trump est présent huit fois sur la liste des passagers de l'avion privé de Jeffrey Epstein entre 1993 et 1996, dont une fois avec comme seuls autres voyageurs l'ancien financier et une personne âgée de 20 ans, affirme en 2020 un enquêteur dans un courriel rendu public mardi.

Des documents judiciaires tirés du dossier Epstein, le 19 décembre 2025 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )

Dans une lettre apparemment signée de Jeffrey Epstein et destinée à Larry Nassar, l'ex-médecin de l'équipe américaine de gymnastique condamné à la prison à vie pour des centaines d'agressions sexuelles, Donald Trump est décrit comme "partageant aussi notre amour des jeunes filles nubiles".

"Quand une jeune beauté passait devant lui, il adorait +attraper (sa) chatte+", poursuit la lettre attribuée à Jeffrey Epstein.

Donald Trump, qui évoluait dans les même riches cercles new-yorkais que Jeffrey Epstein à la fin des années 1990, a donné plusieurs versions de sa rupture avec lui. En juillet, le président a affirmé l'avoir mis à la porte après qu'Epstein avait débauché des personnes travaillant pour son spa. Il avait aussi raconté l'avoir écarté de son club de golf pour avoir été un "sale type".

Des images de vidéo-surveillance de la cellule de Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en prison en août 2019 selon les autorités, avant son procès pour crimes sexuels, ont aussi été mises en ligne mardi.

Le ministère avait déjà publié vendredi environ 4.000 fichiers liés au dossier Epstein, mais pas l'intégralité, comme l'exigeait une loi le contraignant à publier l'ensemble du dossier avant le 19 décembre.

- Retards -

Des victimes du criminel sexuel et des élus démocrates ont critiqué lundi l'administration Trump pour ce qu'ils estimaient être une rétention d'informations et une diffusion du dossier Epstein jugée trop lente, le ministère assurant lui prendre le temps de protéger les noms des victimes.

Une quinzaine de victimes se sont plaintes lundi dans un communiqué publié sur X que seule une "partie" des documents ait été rendue publique et ont évoqué un caviardage "anormal et extrême" des éléments publiés vendredi sans "aucune explication".

Le président américain Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago, à Palm Beach, le 22 décembre 2025 en Floride ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, le président américain s'est exprimé lundi pour la première fois sur le dossier, disant craindre que ces documents n'affectent "l'image" de personnes innocentes.

L'ancien président "Bill Clinton était ami avec lui, mais tout le monde l'était", a-t-il poursuivi, s'inquiétant que certaines personnes "ayant innocemment rencontré" Jeffrey Epstein "parce qu'il était à une fête", puissent être embarrassées par la publication de ces documents.

Le retard dans la publication des documents est "clairement une opération de dissimulation", a dénoncé lundi le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, agacé par le retard pris dans la publication des documents issus de l'enquête menée par les autorités américaines.