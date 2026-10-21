BAE Systems teste un système de lutte antidrones à faible coût

Le groupe britannique a démontré l'efficacité d'un système de lutte antidrones à faible coût, capable de neutraliser plusieurs menaces au cours d'une même mission, lors d'essais menés aux Etats-Unis fin septembre.

BAE Systems a testé une version modifiée de son drone T-150, équipée de roquettes à guidage laser. L'appareil a réussi à intercepter plusieurs drones d'attaque successivement, sans avoir besoin d'atterrir ni de recharger ses armes.

Réalisés avec son partenaire américain SURVICE Engineering, ces essais marquent une nouvelle étape après un premier tir de précision effectué en juillet 2025.

Déjà utilisé par les forces armées britanniques pour transporter du matériel, le T-150 pourrait également être adapté à la lutte contre les drones en mer, une possibilité que le groupe souhaite désormais explorer.

Le titre BAE Systems recule de 0,5% ce matin à Londres, autour des 1 937 pence.