BAE Systems: signe un contrat de 177,8 M$ avec l'US Navy

(CercleFinance.com) - BAE Systems a reçu un contrat de 177,8 millions de dollars de la part de la marine américaine pour la maintenance et la modernisation du destroyer à missiles guidés de classe Arleigh Burke USS Halsey (DDG 97). Le contrat pourrait atteindre 225,5 millions de dollars si toutes les options sont exercées.



Dans le cadre de ce contrat, le chantier naval de BAE Systems à San Diego mettra en cale sèche le navire, effectuera des travaux de préservation de la coque sous-marine, améliorera le système de combat Aegis du navire, mettra à niveau les systèmes de commande et de contrôle et remettra à neuf les espaces de vie pour les 260 membres d'équipage.



Les travaux devraient commencer à la fin du mois et se poursuivront jusqu'en 2026.



' Ce type de travaux de maintenance en profondeur est nécessaire et essentiel pour maintenir l'efficacité au combat de l'USS Halsey ', a déclaré Eric Icke, vice-président et directeur général de BAE Systems San Diego Ship Repair.





