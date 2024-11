Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: signe un contrat avec la marine royale information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - BAE Systems a signé un contrat avec le Dutch Materiel and IT Command (COMMIT) pour huit systèmes de canons navals Bofors 40Mk4 destinés aux marines royale néerlandaise et belge.



Le Bofors 40Mk4 est un système de canon naval compact et léger conçu pour les opérations de lutte antiaérienne et antisurface.



Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme de frégates de lutte anti-sous-marine - une entreprise commune des marines néerlandaise et belge - et fournit aux deux pays deux frégates chacun et deux systèmes de canons navals par frégate.



' BAE Systems continue de soutenir nos alliés de l'OTAN en leur fournissant des capacités améliorées pour contribuer à la sécurité de l'Europe ' a déclaré Stefan Löfström, directeur du marketing et des ventes chez BAE Systems Bofors.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 268,75 GBX LSE +1,50%