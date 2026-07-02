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BAE Systems s'envole après un financement du gouvernement britannique
information fournie par AOF 02/07/2026 à 16:37

(Zonebourse.com) - Le groupe de défense gagne plus de 6% à Londres après que le gouvernement britannique lui a accordé une nouvelle tranche de financement pour poursuivre le développement de son nouvel avion de combat GCAP (Global Combat Air Programme).

Londres a annoncé que plus de 8 milliards de livres sterling seront investis dans le programme GCAP au cours des quatre prochaines années, permettant de faire avancer ce projet visant à développer un avion de combat furtif de nouvelle génération pour la Royal Air Force, en collaboration avec le Japon (via Mitsubishi) et l'Italie (via Leonardo).

"Le projet semble toujours en bonne voie, ce qui est remarquable compte tenu des contraintes budgétaires du Royaume-Uni", note-t-on chez AlphaValue.

Chez BAE Systems, le plan d'investissement britannique a été accueilli avec soulagement. "Il apporte une clarté indispensable au secteur industriel ainsi qu'une orientation stratégique précise pour nos forces armées", notait Charles Woodburn, le CEO.

"L'engagement du gouvernement à accroître les dépenses de défense est crucial pour préserver, au sein de notre base industrielle, les compétences spécialisées indispensables à la sécurité nationale, tout en envoyant un signal fort à nos adversaires : le Royaume-Uni prend sa défense très au sérieux".

Par ailleurs, BAE Systems a annoncé aujourd'hui avoir livré 19 véhicules tout-terrain pour climat extrême à l'armée américaine, dont les premiers exemplaires destinés à l'école de guerre en montagne de la Garde nationale du Vermont. Ces véhicules visent à renforcer les capacités opérationnelles et d'entraînement en conditions de froid extrême.

Le programme prévoit à terme la production et la livraison de 487 véhicules pour l'armée américaine.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/07/2026 à 16:37:00.

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