BAE Systems réussit un essai de tir depuis un Typhoon
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 16:35
Solution multi-missions éprouvée au combat, fabriquée par BAE Systems aux États-Unis, le kit de guidage laser APKWS est conçu pour contrer une gamme de menaces tout en permettant des opérations rentables et est déjà déployé auprès des forces armées du monde entier.
BAE a mené l'essai depuis son centre de développement des essais en vol à Warton, dans le Lancashire, en utilisant un avion de test et d'évaluation de la Royal Air Force (RAF) pour mener une frappe réussie sur une cible au sol dans un champ d'essais militaire britannique.
Cette activité fournira des informations précieuses sur la manière dont une arme de précision à faible coût pourrait être intégrée dans l'appareil, en particulier les armes anti-UAS, lorsque des options d'interception abordables sont nécessaires. Elle fait également partie d'une série d'améliorations de capacités prévues pour le Typhoon afin d'accroître la puissance de l'appareil dans les opérations aériennes actuelles et futures.
Le kit de guidage laser APKWS permet des frappes air-sol et air-air. Les forces aériennes l'exploitent avec succès en combat sur le F-16, l'A-10 et plusieurs autres plateformes. L'essai réalisé ouvre la voie à la prochaine étape des essais sur des cibles air-air.
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